2 Smart Tracker Tag con il COUPON a 29€, PREZZACCIO Amazon

Se fai alla svelta oggi puoi acquistare su Amazon 2 Smart Tracker Tag a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Si tratta di uno sconto di 10 euro per due dispositivi utilissimi che ti permetteranno di ritrovare qualsiasi oggetto tua abbia smarrito. Sono la soluzione perfetta a basso costo, da prendere senza nemmeno pensarci un attimo.

2 Smart Tracker Tag a prezzo ridicolo

Non c’è dubbio che in questo momento il prezzo di questi due trova oggetti è veramente a terra. Grazie a questi due piccoli ritrovati tecnologici non perderai mai nulla. Li potrai mettere all’interno delle cose più importanti o di quelle cose che più facilmente ti capita di lasciare in giro.

Hanno una pratica asola sulla parte alta che ti permette di agganciarli ad esempio a una borsa, a uno zainetto o al portachiavi. Li puoi mettere all’interno di valige o del portafogli. All’interno hanno una batteria che dura per un anno e che puoi anche sostituire.

Quando ti rendi conto di non avere più qualcosa e non ricordi dove lo hai lasciato puoi aprire l’app e vedere sulla mappa l’ultima posizione salvata per ritrovarlo. Quando poi sei nelle vicinanze, a portata Bluetooth lo puoi addirittura far suonare per ritrovarlo più velocemente.

È resistente all’acqua con certificazione IP67 e funziona anche con l’app “Dov’è” di Apple. Volendo puoi usare anche Siri per ritrovare il tuo oggetto smarrito. Davvero un’offerta pazzesca da non lasciarsi scappare.

Adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questi 2 Smart Tracker Tag a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.