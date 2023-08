2 mesi di DAZN Standard in regalo con il conto corrente di Banca Sella

Chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente può oggi puntare sulla nuova promozione di Banca Sella che mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Sella Start, un conto online completo, con carta di debito con prelievi gratis e bonifici senza commissioni. Il conto ha un canone di appena 1,50 euro al mese che viene azzerato per i primi tre mesi. Per i clienti più esigenti c’è Conto Sella Premium, dal costo di 5 euro al mese (ma scontato a 1,50 euro per 3 mesi), che include anche la carta di credito senza costi extra.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Sella e impostano l’accredito dello stipendio, inoltre, c’è un bonus aggiuntivo. L’istituto regala, infatti, 2 mesi gratis di DAZN, giusto in tempo per seguire la prima parte del campionato di Serie A (e tutti gli altri eventi disponibili su DAZN) a costo zero. Per accedere alla promozione è possibile visitare il sito Banca Sella, accessibile tramite il link qui di sotto. L’apertura del conto è veloce e può essere completata anche con SPID.

Conto Sella regala 2 mesi gratis di DAZN: ecco la promozione

La nuova promozione di Banca Sella è davvero conveniente: l’istituto propone un conto corrente online completo, con possibilità di scegliere tra la versione Start e la versione Premium. In più, Banca Sella aggiunge 2 mesi gratis di DAZN Standard. Per ottenere il bonus (che vale complessivamente più di 60 euro considerando l’attuale costo mensile di DAZN) è sufficiente accreditare lo stipendio.

Per i clienti che intendono aprire Conto Sella ci sono due opzioni:

Sella Start con carta di debito e prelievi gratis da ATM Sella (ci sono anche 4 prelievi gratuiti da ATM di altre banche) e bonifici gratis; il costo è di 1,50 euro al mese ma il canone è azzerato per 3 mesi

con carta di debito e prelievi gratis da ATM Sella (ci sono anche 4 prelievi gratuiti da ATM di altre banche) e bonifici gratis; il costo è di 1,50 euro al mese ma il canone è azzerato per 3 mesi Sella Premium che aggiunge ai vantaggi di Start anche la carta di credito con un costo di 5 euro al mese, ridotto a 1,50 euro al mese per i primi 3 mesi

Banca Sella propone anche Conto Circle, pensato per chi è alla ricerca di un conto “familiare” da 8 euro al mese. Anche questo conto dà diritto alla promozione con DAZN gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.