2 lampade LED con sensore di movimento: luce in armadi e cassetti (50%)

Ti capita spesso di aprire un cassetto o l’anta dell’armadio e non vedere niente? Risolvi con una piccolissima spesa. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello queste 2 lampade LED a soli 12,49 euro, invece che 224,99 euro. Per averle a metà prezzo inserisci il codice OXHFOHKY al momento del pagamento.

Ora puoi avvalerti del codice segreto che ti fa risparmiare il 50%. In pratica acquisti due luci ma ne paghi solo una. Fai alla svelta perché come sempre succede questo genere di sconti finiscono da un momento all’altro.

2 lampade LED utilissime con batteria e magnete

Grazie al loro design compatto e pratico le puoi mettere ovunque. Hanno infatti un comodo magnete e incluso in confezione trovi una placca in metallo dotata di un supporto adesivo. Così appiccichi la placca dove vuoi e attacchi e stacchi le lampade comodamente. Possiedono una batteria che dura 3 ore se sono sempre accese e anche un mese in modalità sensore. Inoltre le puoi ricaricare facilmente con un cavetto SUB.

Grazie al sensore di movimento appunto le puoi mettere ad esempio in un cassetto, in un armadio, nello sgabuzzino, sotto i pensili della cucina o lungo le scale che portano in altre stanze. Appena rilevano il movimento si accendono. Così hai sempre la luce che ti serve senza dover accendere quella principale. E puoi regolare la luminosità da 3000K fino a 6000K.

Un’occasione d’oro da non lasciarsi scappare. Quindi vai adesso su Amazon e acquista le tue 2 lampade LED a soli 12,49 euro, invece che 224,99 euro. Per averle a questo prezzo ricordati di inserire il codice OXHFOHKY al momento del pagamento. Se completi l’ordine subito le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.