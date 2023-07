2 Echo Dot 5 + presa intelligente TP-Link all'ASSURDO prezzo di 51€

Prosegue la grande promozione di Amazon sul nuovo Echo Dot 5, la quinta generazione dell’amato speaker Smart del colosso dell’e-commerce. Questa volta però non crederete ai vostri occhi: ben 2 Echo Dot 5 più una presa intelligente TP-Link Tapo P110 al prezzo incredibile di 51,98 euro. Considerando che il prezzo di listino di questo bundle è di 144,97 euro capite bene come lo sconto del 64% sia veramente assurdo e sembra quasi un errore.

2 Echo Dot 5 + presa intelligente TP-Link: l’assurda promozione su Amazon

Echo Dot 5 ha un prezzo di listino già molto concorrenziale, ma ora scende ancora più grazie all’ottima promozione di Amazon che ne vede in sconto ben due. Adesso potrete entrare ufficialmente nel mondo delle Smart Home senza bisogno di spendere grosse cifre. Godetevi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Chiedete ad Alexa le previsioni del tempo e impostate dei timer con la voce, ricevete risposte alle vostre curiosità e ascoltate le barzellette più divertenti. Avete bisogno di qualche minuto in più al mattino? Potete semplicemente toccare l’Echo Dot per posporre la sveglia. Controllate anche i dispositivi Smart Home compatibili con la vostra voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, per esempio, il ventilatore intelligente o il condizionatore si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato.

La presa invece consente di verificare in real-time i consumi elettrici e monitorarli per una migliore gestione degli elettrodomestici. L’installazione, la configurazione e la gestione è semplicissima e si fa tutto con l’app Tapo. Non mancano le funzioni di programmazione per fornire automaticamente energia a seconda della necessità come per esempio impostare le luci al crepuscolo o spegnerle all’alba. Infine è assolutamente compatibile con Alexa e Google Assistant.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ben due Echo Dot 5 e una presa intelligente TP-Link Tapo P110 al prezzo scontato di 51,98 euro invece di 144,97 euro. L’offerta garantisce uno sconto del 64% sul prezzo di listino del bundle e con Amazon Prime lo riceverete in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.