2 Decoder Digitale Terrestre che tutti dovrebbero avere

L’arrivo del prossimo standard DVB-T2 ha mosso gli italiani in una corsa all’aggiornamento dei televisori. Molti hanno scelto di risparmiare acquistando un Decoder Digitale Terrestre. Se ancora non lo hai fatto, ma ne sei obbligato perché non ricevi più i canali TV, ecco 2 modelli che tutti dovrebbero avere. Li trovi su Amazon a un prezzo decisamente concorrenziale.

Il primo della breve lista è il Decoder Strong SRT8215. Si tratta di un ricevitore prodotto da un colosso. Le sue componentistiche premium assicurano un’esperienza utente sempre soddisfacente. Con display sulla scocca, lo colleghi al tuo televisore tramite porta HDMI o SCART. Facile da installare e intuitivo da utilizzare, può anche diventare un mediaplayer grazie alla porta USB di cui è dotato.

Decoder Digitale Terrestre: ecco i migliori

Dopo lo Strong SRT8215, che è un ottimo prodotto, passiamo ora al secondo Decoder Digitale Terrestre che tutti dovrebbero avere. A un prezzo decisamente interessante e perfettamente conveniente rispetto alla qualità offerta c’è il Decoder Edision Picco T265. Si tratta di un dispositivo storico, apprezzato da tantissimi utenti soddisfatti ancora oggi per le sue funzionalità.

Questo ricevitore ha proprio tutto, completo sotto ogni punto di vista. Si collega al televisore tramite porta HDMI o SCART. Inoltre, è compatibile con Dongle USB WiFi connettendosi a internet con libero accesso a tantissimi contenuti come meteo e YouTube. Il telecomando è universale, quindi gestisci sia il decoder che il televisore. Inoltre, la porta USB lo trasforma in un mediaplayer.

