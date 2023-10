2.000€ di sconto scegliendo Carta Platino Business di Amex: ecco la promo

Carta Platino Business di American Express è la soluzione più completa e vantaggiosa per i clienti business alla ricerca di una carta di credito davvero ricca di vantaggi. Grazie alla promozione in corso, inoltre, la carta di Amex conviene ancora di più.

Scegliendo Carta Platino Business di American Express, infatti, è ora possibile ottenere 2000 euro di sconto sugli acquisti con carta. È sufficiente raggiungere i 50.000 euro di spesa nel primo anno dall’emissione della carta per ottenere il bonus.

Per richiedere l’emissione della carta è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile dal sito di American Express tramite il link qui di sotto. Basta compilare l’apposito modulo e soddisfare tutti i requisiti per ottenere la carta.

Carta Platino Business: 2.000 euro di sconto sugli acquisti

Scegliere Carta Platino Business di American Express garantisce tanti vantaggi. La carta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

canone mensile di 60 euro (deducibile fiscalmente)

(deducibile fiscalmente) possibilità di dilazione del pagamento fino a 58 giorni

possibilità di richiedere 1 Carta Platino Business supplementare e fino a 98 Carte Oro Business

voucher di 150 euro all’anno per l’acquisto di viaggi tramite la piattaforma di American Express

per l’acquisto di viaggi tramite la piattaforma di American Express Priority Pass: ingressi gratuiti e illimitati alle lounge aeroportuali

Per tutti i nuovi clienti che richiedono Carta Platino Business, in più, c’è un bonus aggiuntivo. Basta effettuare almeno 50.000 euro di spese con carta, infatti, per ottenere 2.000 euro di sconto sui propri acquisti. Per raggiungere questa soglia c’è un anno di tempo a partire dall’emissione della carta.

Per richiedere la carta è sufficiente essere una PMI o una Partita IVA con fatturato inferiore a 10 milioni di euro. È, inoltre, necessario avere un conto corrente bancario appartenente al circuito SEPA. La richiesta di Carta Platino Business può avvenire direttamente tramite il sito ufficiale di American Express, linkato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.