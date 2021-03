Sei in cerca di un paio di True Wireless? Le 1More sono in offerta su Amazon a soli 36,40€. Il ribasso del 30% è reso possibile da un coupon: ricordalo di attivare per ottenere l’extra sconto. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

1More: le cuffie wireless che costano poco

Disponibili nella loro colorazione nera, gli auricolari firmati 1More si presentano discrete ed eleganti. Capaci di passare inosservate, sono di tipo In Ear.

Dotate di un driver dinamico composito in titanio, queste wearable riescono a riprodurre un suono di qualità caratterizzato da bassi potenti e toni alti setosi. Basta indossarle per ascoltare le tracce audio così come sono state pensate dagli artisti.

Attraverso il Chip Qualcomm con compatibilità aptX e AAC, le true wireless sono garanti di connessioni stabili e ottimizzate. Supportano il Bluetooth 5.0.

Degna di nota è la qualità che assicurano anche in fase di chiamata. Attraverso i microfoni integrati, la tua voce viene resa cristallina e nitida per chi ti ascolta. È presente anche la cancellazione del suono ambientale.

Il case che funziona altresì da custodia di ricarica garantisce un’autonomia complessiva di 24 ore. Le cuffie, a ogni modo, hanno una loro autonomia di 6.5 ore. Sono sufficienti 15 minuti di ricarica per ottenere 3 ulteriori ore di riproduzione musicale.

La sensibilità al tocco, infine, ti permette di gestire la riproduzione musicale con un solo tap sugli auricolari. Puoi anche richiamare l’assistente intelligente, rispondere o riattaccare una telefonata e, ancora, regolare il volume.

Puoi acquistare le true wireless firmate 1More a soli 36,40€ collegandoti a questo indirizzo. Ricordati di spuntare la casella del coupon per ricevere l’extra sconto. Il coupon ha validità fino al 22 marzo salvo esaurimento scorte. Ordina gli auricolari oggi e ricevili in meno di 48 ore grazie all’abbonamento Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto.

