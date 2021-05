Le cuffie TWS 1MORE ColorBuds sono in offerta su Amazon a 79,99€, lo sconto del 20% corrisponde ad un risparmio di 20 euro rispetto al prezzo iniziale.

Disponibili in colorazione nera, oro, verde o rosa, le 1MORE ColorBuds offrono un design elegante e dimensioni piuttosto compatte. La forma ergonomica consente agli auricolari di inserirsi per intero all'interno dell'orecchio, garantendo un ingombro minimo anche sotto caschi o cappelli.

Non manca la possibilità di cambiare i gommini, in confezione si trova un set completo tra cui scegliere per adattare al meglio le cuffie al proprio padiglione auricolare. La custodia di ricarica è compatta e presenta un tasto all'interno, utile per avviare la fase di pairing degli auricolari e consentirne l'accoppiamento con lo smartphone.

Le 1MORE ColorBuds sono impermeabili secondo la certificazione IPX5, caratteristica fondamentale per sfruttare le cuffie durante l'attività fisica all'aperto, senza preoccuparsi di eventuale pioggia o sudorazione eccessiva. Il produttore dichiara un'autonomia complessiva fino a 22 ore con una sola carica della custodia.

Oggi le 1MORE ColorBuds sono in offerta su Amazon a 79,99€, un ottimo sconto del 20% con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

