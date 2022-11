Guarda 1899 a soli 3€ su Netflix

Oggi, giovedì 17 novembre 2022, è il gran giorno per tantissimi “malati” di serie TV. 1899 esce su Netflix alle ore 9:00 con i suoi 8 episodi. In merito alla qualità di questo titolo c’è poco da dire se non che è stato realizzato dai creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese.

La trama è davvero particolare perché il racconto si concentrerà su una nave elegante con a bordo passeggeri in viaggio dall’Inghilterra a New York. Il colpo di scena sarà il contatto con Prometheus, un’altra imbarcazione che si trovava sulla stessa rotta, ma di cui si sono perse le tracce da 4 mesi.

1899 è su Netflix, guardalo a soli 3 euro al mese

1899 è disponibile su Netflix dalle ore 9:00 di giovedì 17 novembre 2022. I suoi 8 episodi promettono di tenerti incollato davanti allo schermo dall’inizio alla fine. Scopriamo insieme la sinossi ufficiale di questa serie TV che promette forti emozioni e colpi di scena esilaranti:

Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

