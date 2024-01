180 capsule Caffè Borbone MISCELA BLU per Dolce Gusto (0,19€ cad)

Per la tua macchina Nescafè Dolce Gusto devi acquistare il miglior caffè in circolazione e se sei amante di Caffè Borbone, beh, ho l’offerta che fa al caso tuo. Questo multipack da 180 capsule ti fa risparmiare e portare a casa una scorta di cui non fare a meno. Dopotutto la miscela blu è tra le più amate quindi perché tirarti indietro?

Su eBay hai due sconti che ti fanno concludere un piccolo affare. Usa il codice “CASA24” per un extra sconto in carrello e completa il tuo acquisto a soli 35€.

Caffè Borbone miscela blu: 180 capsule da usare sulla tua Dolce Gusto

La Nescafè Dolce Gusto è una della macchinette più comode da avere in casa. Se già ne possiedi una lo sai bene visto che ti permette di godere sia di espresso che di bevande calde tutto l’anno. Versatile e semplicissima da utilizzare, merita di essere sfruttata con delle capsule che sanno il fatto loro.

Per questo motivo ti consiglio di non fare a meno di questa scorta fenomenale. Caffè Borbone è tra i migliori marchi sul mercato e come ti ho detto, qui parliamo della miscela blu che è tra le più favorite.

180 capsule sono un’ottima scorta da tenere sia a casa o sul posto di lavoro, ad esempio. In questo modo sei sicuro che non le terminerai presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.