165€ di sconto per la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO!

Sei pronto a sfrecciare con questo set LEGO? Parliamo del bellissimo LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37. E grazie all’incredibile sconto su Amazon del 37%, il prezzo scende di ben 165€! Il set arriva infatti a costare 284,29€ invece dei classici 449,99€: è un risparmio davvero impressionante! Vediamo insieme le varie caratteristiche del set.

LEGO Lamborghini Sián FKP 37: un set fantastico

Immergiti nell’universo delle supercar con il set LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37, un capolavoro da 3.696 pezzi che trasforma il tuo desiderio di possedere una Lamborghini in un’esperienza di costruzione senza pari.

La carrozzeria, in plastica verde lime con tocchi di metallo dorato per cerchi e freni a disco, cattura l’estetica esclusiva della Lamborghini Sián FKP 37. Con cofani apribili, svela il cuore pulsante di questa supercar: un motore V12 con pistoni mobili, un sistema di trasmissione sequenziale a 8 rapporti e altri ingranaggi meccanici mozzafiato.

Il modellino offre un’immersione totale nell’esperienza di guida, grazie al motore V12 con pistoni mobili che replicano il ruggito della Lamborghini. Cambia marcia per davvero con il sistema di trasmissione sequenziale a 8 rapporti e sperimenta la guida fluida della supercar con sterzo e sospensioni anteriori/posteriori.

Questo set non è solo un capolavoro di ingegneria, ma un’opera d’arte da collezione. Presentato in una scatola verde lime nel tipico stile Lamborghini, il set include un libretto di istruzioni da collezione, una targhetta decorativa e un numero di serie unico per sbloccare contenuti esclusivi dell’iconica auto sportiva.

Questa è veramente un’opportunità imperdibile per far tuo il set LEGO Lamborghini Sián FKP 37 per soli 284,29€, approfittando di questo ribasso di 165€!

