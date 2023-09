Una fantastica offerta ti sta aspettando su eBay! Assicurati un espresso intenso e cremoso tutte le volte che vuoi grazie a questa promozione eccezionale. Acquista 150 Cialde Caffè Borbone 100% Compostabili a soli 22,45 euro! Si tratta di un prezzo estremamente vantaggioso. La qualità in vendita è Miscela Rossa da 44mm. Goditi il profumo di un caffè come al bar, anzi più piacevole.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. E se raggiungi una spesa minima di 30 euro puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e seguire le indicazioni per accettare l’opzione “Paga in 3 Rate“. In pochi e veloci click attivi un mini finanziamento per il quale non c’è nemmeno bisogno di garanzie come busta paga o similari.

150 Cialde Caffè Borbone: l’espresso a casa tua

Scegli il risparmio acquistando 150 Cialde Caffè Borbone a soli 22,45 euro. Per ottenere questo prezzo shock devi inserire il Coupon “SETTEMBRE2023” nell’apposita sezione “Codici Sconto” di eBay, prima del check out. Ricordati questo passaggio altrimenti non riesci ad avere questo sconto interessante e quindi pagare a cialda solo 0,15 centesimi di euro.

Approfitta ora di questa straordinaria occasione! Disponibile su eBay, è inclusa anche la consegna gratuita direttamente a casa tua e la Garanzia Cliente eBay, con tantissimi vantaggi e un’assicurazione sulla consegna dell’articolo. Inoltre, raggiungendo un importo minimo di 30 euro puoi pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.