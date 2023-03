128GB su una chiavetta USB che utilizzi in 4 modi diversi (-45%)

Una chiavetta USB che super ai suoi limiti. Come mai? Beh perché puoi utilizzarla praticamente su qualunque dispositivo ti venga in mente grazie ai vari connettori di cui è dotata. Semplice quanto intuitiva, con i suoi 128 GB è quello che ti serviva.

Ora che è andato online il ribasso del 45% non te la puoi perdere. Praticamente la acquisti su Amazon a metà prezzo riuscendo a concludere un affare. Apri la pagina e aggiungila subito al carrello per soli 22,99€.

Chiavetta USB 128GB: non farne mai più a meno

Se sei alla ricerca di una soluzione per il trasferimento di file tra i tuoi dispositivi e non vuoi utilizzare servizi come il Cloud, una chiavetta USB 4 in 1 come questa qui non può che essere la soluzione ideale. Pratica, compatta e semplicissima da utilizzare è un lasciapassare assicurato visto che la sfrutti su qualunque prodotto tu voglia. Persino il più moderno.

Questo innovativo dispositivo combina una chiavetta USB 3.0 con un connettore Lightning per iPhone e iPad, un connettore Micro USB e un connettore USB Type C. Come vedi, nel giro di una mossa, hai a portata di mano ciò che ti serve.

Lo spazio, come ti dicevo, è di 128 GB per poter archiviare come trasferire i file più vari da una parte all’altra. Ad esempio foto, video, documenti e tutto il resto.

Con tanto di ugello per poterla trasformare anche in un pratico portachiavi, questa pendrive è geniale.

Fidati, non aspettare un secondo in più perché non so quanto la promozione durerà ancora. Acquista immediatamente la tua chiavetta USB 4 in 1 su Amazon a soli 22€ ora che è in corso il ribasso del 45%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.