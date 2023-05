128GB in più su smartphone e tablet con 22€ (certificato anche per iPhone!)

Se hai bisogno di una soluzione di archiviazione affidabile e versatile, questa chiavetta USB da 128GB è la scelta perfetta per te. Con la sua capacità di archiviazione elevata e la sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, è la soluzione ideale per chiunque abbia bisogno di memorizzare e trasferire file.

Risulterà perfetta da usare in abbinata a PC, smartphone, tablet e prodotti Apple (come iPhone e iPad). A garanzia del supporto da parte de dispositivi della mela morsicata, c’è la certificazione MFi. Grazie alla sua compatibilità con lo standard USB 3.0, potrai trasferire i tuoi file in modo rapido e affidabile, senza dover preoccuparti di problemi di compatibilità.

Attualmente, questo utilissimo gadget tech è in sconto del 40% su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 22€ circa appena con spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ma le prestazioni della chiavetta USB da 128GB non si limitano solo alla sua capacità di archiviazione e compatibilità. Grazie alla sua versatilità, potrai utilizzarla in molti modi diversi. Ad esempio, potrai utilizzarla per archiviare documenti importanti, foto, video e musica, o per trasferire file tra dispositivi diversi.

Ancora, la sua compatibilità certificata con i prodotti Apple lo rende un prodotto che difficilmente sembra possibile accaparrarsi a questo prezzo. Immediato e semplice anche il suo utilizzo: integrate ci sono l’uscita USB A e quella Lightning. In dotazione ricevi un adattatore per aggiungere il supporto all’USB C.

Acquistala su Amazon ad un prezzo scontato di circa 21€ finché la promozione è attiva e goditi la comodità e la sicurezza di una soluzione di archiviazione affidabile e versatile: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per avere subito un’espansione di memoria 128GB per smartphone, PC e altri dispositivi, grazie a questa eccellente chiavetta. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.