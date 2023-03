128GB di chiavetta USB super veloce, prezzo irrisorio solo su Amazon

Sei stanco di dimenticarti sempre la tua memoria esterna per passarti file e documenti dai colleghi? Non perderti allora questa DataTraveler Exodia da 128GB di Kingston. Una chiavetta USB tanto semplice quando fenomenale, ti semplifica le operazioni al computer e non allunga i tempi.

Acquistala adesso su Amazon grazie a questo strabiliante sconto del 36% che ti permette di averla a soli 10,25€, non male vero? Aggiungila subito al tuo carrello per completare l’ordine prima che la promozione termini.

Potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Porta una chiavetta USB attaccata alle tue chiavi grazie a Kingston

In un modo o nell’altro ti ritrovi sempre senza la tua memoria esterna quando più ne hai bisogno. Che sia una penna USB o un SSD, ogni volta che la usi dimentichi sempre di rimetterla in borsa per quando potrebbe tornarti utile la prossima volta. Oggi però arrivo in tuo aiuto con una proposta utilissima, ossia questa Chiavetta USB di Kingston. Grazie alla sua asola potrai attaccarla comodamente alle tue chiavi per averla sempre con te e non dimenticarla mai.

Basterà semplicemente collegarla alla presa USB del tuo computer per avere ben 128 GB per tutti i tuoi file. Il suo design semplice e compatto non è per nulla ingombrante come altri dispositivi e anzi ti permette di averla sempre con te. Naturalmente potrai utilizzarla su qualsiasi dispositivo dotato di porta USB, quindi anche stereo e console.

A tenere al sicuro l’attacco USB c’è un comodissimo cappuccio, in questo modo stai più che tranquillo che la tua memoria non si rovinerà. Questo modello, poiché dotato di tecnologia USB 3.2, ti garantisce una velocità di lettura e scrittura elevatissime, perfette per passare documenti e file.

Non lasciarti scappare questa offerta e acquista subito su Amazon la tua Chiavetta USB da 128GB di Kingston allo straordinario prezzo di 10,25€ grazie allo sconto del 36%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.