100€ in MENO per la Xiaomi TV F2 43" Fire TV

Sii veloce perché su Amazon si sta giocando un’offerta potente per il tuo intrattenimento di qualità. Acquista ora la Xiaomi TV F2 43″ Fire TV a soli 299,99 euro, invece di 399 euro. Risparmia 100 euro grazie a questa incredibile promozione che include anche la consegna gratuita per tutti i clienti Prime. Inoltre, sempre se sei abbonato al servizio Prime, puoi anche decidere di pagare in comode rate Tasso Zero con Cofidis.

Questo televisore di ultima generazione è una vera bomba di funzionalità. Prima fra tutte Alexa integrata. Infatti, questo apparecchio ti viene venduto con preinstallato Fire TV, il sistema operativo smart delle Fire TV Stick. Un ecosistema familiare che agevola la tua esperienza di intrattenimento. In un unico posto confortevole trovi tutte le tue piattaforme e app preferite. E con il telecomando Bluetooth a 360° gestisci tutto senza problemi.

Xiaomi TV F2 43″ Fire TV: un display da SPETTACOLO

Con Xiaomi TV F2 43″ Fire TV ti assicuri un televisore pazzesco in grado di migliorare la tua esperienza visiva. L’assenza di cornici sui tre lati offre un’immersività senza paragoni. Tutto coronato da un display 43 pollici con tecnologia Ultra HD 4K premium con MEMC. Il sistema Dolby Audio offre suoni avvolgenti e profondi. Insomma, sarai lanciato nel bel mezzo della scena. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa offertona!

Acquistala ora a soli 299,99 euro, invece di 399 euro. Puoi risparmiare questi 100 euro e pagare a rate Tasso Zero se sei un cliente Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

