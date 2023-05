100 euro di Buono Amazon in regalo con Banca Mediolanum: ecco l'offerta

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online completo e vantaggioso che consente di azzerare i costi continuando a poter contare su di un servizio davvero completo. Il conto è completamente a zero spese per il primo anno con la possibilità di azzerare il canone successivamente.

Fino alla fine del mese, per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto di Mediolanum c’è un bonus aggiuntivo davvero interessante: 100 euro di Buono Amazon in regalo. Si tratta di un bonus di benvenuto che viene erogato dalla banca una volta che il cliente ha soddisfatto una semplice condizione.

Per ricevere il bonus è sufficiente completare l’apertura del conto tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum (è possibile utilizzare SPID) e, successivamente, impostare l’accredito dello stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di acquisti entro i primi 3 mesi dall’apertura con la carta di debito abbinata al conto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e 100 euro di Buono Amazon in regalo

Scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente online così caratterizzato:

canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente (attivando un prestito o un prodotto assicurativo oppure con un patrimonio gestito di oltre 15.000 euro); il canone è sempre azzerato per gli Under 30

(invece di 3,75 euro al mese) e (attivando un prestito o un prodotto assicurativo oppure con un patrimonio gestito di oltre 15.000 euro); carta di debito inclusa gratuitamente e utilizzabile per prelievi senza commissioni in area Euro

inclusa gratuitamente e utilizzabile per in area Euro bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito con plafond di 1.500 euro e costo di 1 euro al mese

con plafond di 1.500 euro e costo di 1 euro al mese le carte possono essere utilizzate anche tramite Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay

In più, per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio o effettuano almeno 1.000 euro di acquisti con carta nei primi 3 mesi ci sono 100 euro di Buono Amazon in regalo che vengono erogati in automatico una volta completata l’apertura del conto e uno dei due requisiti.

Per richiedere SelfyConto è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.