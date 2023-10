100 capsule per Nespresso caffè Splendid miscela Ristretto a soli 26€

Avete acquistato una macchina da caffè Nespresso, ma non volete fare a meno del vostro caffè preferito Splendid? Oggi vi parliamo di un’offerta presente su Amazon che riguarda proprio 100 capsule in alluminio Splendid miscela Ristretto: grazie a uno sconto dell’11%, ve le portate a casa al prezzo incredibile di soli 26,50 euro. Un prezzo piccolo piccolo per un caffè molto amato dagli italiani.

100 capsule caffè Splendid miscela Ristretto a un prezzo piccolissimo

Si tratta di una miscela di caffè torrefatto e macinato in capsule per far vivere un’esperienza sensoriale intensa. Il caffè in capsule Espresso Ristretto è forte e intenso grazie alla combinazione delle diverse miscele di robusta con ricche note di chicchi di Arabica. Le capsule conservano e sprigionano un aroma deciso che non passa inosservato. Perfetto per concedersi una pausa rigenerante durante tutta la giornata.

Cosa state aspettando? Grazie a questa incredibile offerta su Amazon vi portate a casa ben 100 capsule Splendi miscela Ristretto al prezzo di soli 26,50 euro. Le consegne sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.