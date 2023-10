100 Capsule Caffè Borbone a 16€ alla Festa delle Offerte Prime

Affidati alla Festa delle Offerte Prime per assicurarti un espresso come al bar ogni volta che vuoi a un prezzo decisamente conveniente. Acquista 100 Capsule Caffè Borbone Miscela Nera a soli 16,79 euro, invece di 19,79 euro. Un’occasione pazzesca che ti regalerà un momento di piacere da solo o con gli amici ricco e intenso, come il vero caffè napoletano bevuto a Napoli.

Essendo cliente Prime la consegna gratuita e veloce è inclusa nell’offerta. Inoltre, puoi sempre far fede alla garanzia clienti Amazon per qualsiasi necessità. I resi sono sempre gratuiti. Scegli queste capsule compatibili con le Macchine Lavazza Espresso Point. Ognuna è confezionata singolarmente per garantirti l’aroma del caffè appena macinato.

100 Capsule Caffè Borbone a 0,16€ l’una

Bevi un espresso bar a soli 0,16 centesimi di euro. Puoi farlo acquistando 100 Capsule Caffè Borbone Miscela Nera a soli 16,79 euro. Un profumo esotico e un gusto intenso che rimane persistente per diverso tempo. Prova il vero piacere dell’espresso grazie a queste capsule compatibili con le Macchine Lavazza Espresso Point.

Acquista subito una o più confezioni a questo link per avere lo sconto dedicato ai clienti Prime. Altrimenti, se ancora non sei iscritto al servizio, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.