10 tablet in SUPER SCONTO con le offerte di settembre su Amazon

Le offerte di settembre su Amazon rappresentano l’occasione più ghiotta per mettere finalmente le mani sul tablet dei tuoi sogni. Tantissimi dispositivi in promozione che, di solito, troveresti a prezzi sicuramente più elevati e spesso proibitivi. Sappi però che gli sconti saranno validi solo per pochissimi giorni, vale a dire fino al 6 settembre.

Tablet scontatissimi con le offerte di settembre su Amazon

Dai un’occhiata alle migliori occasioni d’acquisto che ti proponiamo oggi e scegli il tablet più indicato per le tue esigenze.

Samsung Galaxy Tab S8 5G: 729,90 euro invece di 949,00 euro (sconto del 23%, risparmi 219,10 euro)

Lenovo Tab M10 FHD Plus: 169,00 euro invece di 249,99 euro (sconto del 32%, risparmi 80,99 euro)

Huawei MatePad T 10s: 159,00 euro invece di 229,90 euro (sconto del 31%, risparmi 70,90 euro)

Teclast P20HD: 118,99 euro invece di 159,99 euro (sconto del 26%, risparmi 41,00 euro)

Samsung Galaxy Tab A8: 219,00 euro invece di 319,90 euro (sconto del 32%, risparmi 100,90 euro)

Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2: 279,00 euro invece di 399,00 euro (sconto del 30%, risparmi 120,00 euro)

Teclast M40 Air: 178,49 euro invece di 209,99 euro (sconto del 15%, risparmi 31,50 euro)

Lenovo Yoga Tab 13: 599,00 euro invece di 799,00 euro (sconto del 25%, risparmi 200,00 euro)

Huawei MatePad 10.4: 219,00 euro invece di 249,90 euro (sconto del 12%, risparmi 30,90 euro)

Lenovo Tab P11 5G: 399,00 euro invece di 599,00 euro (sconto del 33%, risparmi 200,00 euro)

Non perdere tempo ed acquista subito il tablet che preferisci tra quelli che abbiamo appena elencato: ricordiamo ancora che tali offerte su Amazon saranno valide solo fino al 6 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.