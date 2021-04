Non spendete cifre esorbitanti per accaparrarvi le utilissime mascherine FFP2 fondamentali in questo periodo. Su Amazon potete averne 10 di tipo FFP2, certificate e Made in Italy, a 7,92 euro. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Mascherine FFP2 Made in Italy in super sconto su Amazon

Si tratta di uno dei migliori dispositivi di protezione individuale perché protegge sia la persona che la indossa che le persone intorno e, allo stesso tempo, è comodo da indossare. Queste mascherine FFP2 presentano 5 strati protettivi e la certificazione CE 2233. Gli strati sono 2 Veli TNT 100% Polipropilene, 1 Velo TNT Poliestere, 2 Veli MELTBOWN 100% PP. Il tutto è studiato appositamente per fornire una resistenza respiratoria ultra-bassa che rimuove efficacemente l’aria interna al fine di ridurre l’accumulo di calore e umidità.

Il pacchetto contiene 10 mascherine FFP2 imballate e sigillate singolarmente che hanno una capacità di filtrazione del 98% per la protezione da polvere, polline, batteri e altre particelle solide e il tutto è certificato secondo lo standard EN 149:2001 + A1:2009.

Acquistarle può risultare parecchio caro: non è raro trovarle a più di un paio di euro l’una. Fortunatamente, basta stare attenti alle migliori offerte Amazon per poter risparmiare. Adesso è il momento: per avere il pacco con 10 mascherine FFP2 a 7,92 euro.

