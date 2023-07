10€ per lo Speaker Bluetooth IMPERMEABILE con ventosa

Acquista subito lo Speaker Bluetooth Impermeabile della SBS a soli 9,99 euro, invece di 19,99 euro. Con ventosa, lo applichi dove vuoi in maniera stabile e duratura. Essendo resistente all’acqua puoi anche posizionarlo in doccia, vicino alla piscina, in cucina e anche nel bagno. Non teme nemmeno le intemperie nel caso dovessi dimenticartelo in giardino sotto un temporale estivo.

Grazie a questa piccola cassa non solo puoi ascoltare la tua musica preferita, collegando smartphone, tablet o PC tramite connessione Bluetooth, ma hai anche la possibilità di utilizzarla come vivavoce. Infatti, grazie al potente microfono integrato, rispondi anche alle chiamate. Il suo design pratico, moderno e colorato la rende piacevole da guardare e portare sempre con te.

Speaker Bluetooth Impermeabile SBS: acquistalo ora in promo su Amazon

Al 50% di sconto acquisti lo Speaker Bluetooth Impermeabile della SBS su Amazon. Un’offerta da non perdere assolutamente. Porta la tua musica sempre con te. Music Hero sarà il tuo compagno di viaggio, ovunque tu vada. Si tratta dell’accessorio perfetto per chi non vuole rinunciare al divertimento anche quando è in piscina o sotto la doccia. Con certificazione IPX4 è impermeabile e grazie alla sua ventosa si adatta a tutte le superfici.

Acquistalo subito a soli 9,99 euro, invece di 19,99 euro. Devi però sapere che puoi ottenere questo prezzo speciale se sei abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.