10 batterie AAA Varta all'assurdo prezzo di 2,20€

In ogni casa serve sempre un pacco di pile di ricambio per gli innumerevoli dispositivi presenti e oggi potreste acquistare il pacco da 10 pile della Varta a soli 2,20 euro. L’offerta è disponibile su Amazon e vi consente di portarvi a casa ben 10 pile al prezzo di appena 22 centesimi ciascuna. Inoltre le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Batterie AAA Varta: incredibile promozione di Amazon

La confezione presenta ben 10 batterie alcaline di tipo AAA (per l’esattezza LR03/AAA) con capacità nominale di 1200 mAh e tensione da 1.5 Volt. Parliamo di pile perfette per dispositivi come telecomandi per TV, condizionatori, orologi da parete, lampade senza fili, radio e tanto altro. Inoltre la loro alta qualità è garantita da una fabbricazione tedesca che segue tutte le più moderne regole produttive.

Insomma, si tratta di un’offerta irripetibile che vede protagoniste alcune delle batterie usa e getta migliori sul mercato. Oggi potreste portarvi a casa la confezione da ben 10 batterie a soli 2,20 euro pari al costo di circa 22 centesimi ciascuna. Con Amazon Prime, inoltre, le spese di spedizioni sono gratuite e potrete riceverle in pochissimi giorni direttamente al vostro domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.