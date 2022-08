Lo zaino per la moto è uno degli accessori più importanti quando ci si mette in viaggio su due ruote, banalmente perché a differenza di un’auto lo spazio a disposizione è sempre molto limitato e va gestito in maniera oculata. Infatti, in quelle situazioni in cui non è possibile sfruttare i bauletti laterali o magari in aggiunta a quelli già montati, uno zaino può offrirti la possibilità di tenere a portata di mano alcuni oggetti utili.

Inoltre, a differenza dei bauletti laterali, con lo zaino da moto puoi portare sempre con te altri oggetti come i documenti, le chiavi o addirittura il casco. All’interno dell’articolo ti mostreremo 5 modelli con prezzo in ordine crescente, dal più economico al più costoso, così da valutare in tutta autonomia qual è il modello che meglio soddisfa le tue personali esigenze.

XLMoto

Il primo zaino da moto che prendiamo in considerazione è realizzato da XLMoto, un brand ben noto ai motociclisti per la realizzazione di prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello in questione è estremamente sottile e resistente, dispone di un rigido guscio impermeabile che non solo protegge i tuoi oggetti dagli urti ma anche dall’eventuale contatto con i liquidi e la pioggia. Nonostante il prezzo economico è uno dei più comodi da indossare tra i modelli slim per via delle bretelle ad alta qualità completamente regolabili secondo le tue esigenze, mentre all’interno sono presenti tasche multiple per darti la possibilità di mantenere al sicuro i tuoi documenti, il portafogli, il cellulare e molto altro.

JDC

Salendo leggermente di prezzo lo zaino realizzato da JDC è molto apprezzato dai motociclisti non solo per la buona ergonomia e robustezza, ma anche per la comoda sacca posteriore che permette di riporre un casco integrale fullsize nel caso in cui il bauletto laterale fosse occupato o assente. Dotato di 3 cinghie frontali resistenti facilmente regolabili secondo varie misure, il tessuto foderato esterno è impermeabile al 100% ed è realizzato in materiale ultraresistente. È anche presente un comodo scomparto interno per l’acqua con tanto di foro di passaggio per il tubo, numerosi vani interni per riporre il cellulare e documenti vari e anche una sacca per il computer portatile.

OG Original

Il modello OG Original è forse lo zaino da moto più versatile e più apprezzato nella fascia di prezzo appena superiore ai 50 euro. Oltre a disporre di un vano esterno per riporre un vano integrale, proprio come il modello visto poc’anzi, lateralmente è presente una cinghia in tessuto industriale ad alta resistenza che ti offre la possibilità di agganciarne un altro. In questo modo hai la possibilità di portare sempre il casco tuo e del tuo compagno, senza occupare lo spazio del baule laterale (ove presente). La struttura generale è realizzata in poliestere resistente all’usura e anche al contatto con i liquidi, con tanto di tasca antifurto. All’interno sono presenti varie sezioni per riporre in tutta sicurezza oggetti extra e c’è anche un vano per collocare un computer portatile da 13 pollici. Inoltre, per massimizzare l’ergonomia durante il movimento in moto, lo zaino dispone anche di due fibbie ad alta resistenza (per il petto e per l’addome) per regolarlo secondo le proprie necessità.

Dainese D-Gambit

Superando la soglia dei 120€ iniziamo a prendere in considerazione gli zaini da moto di alta qualità, come il modello D-Gambit della Dainese. Apprezzato da innumerevoli motociclisti per l’elevato numero di tasche interne e laterali che ti permettono di riporre un gran numero di oggetti, lo zaino ha una capienza di 33.6 litri e presenta anche uno scomparto dedicato per inserire computer portatili da 15 pollici. Sul retro sono presenti due spallacci ergonomici completamente regolabili e imbottiti per offrire comodità e protezione anche durante gli spostamenti in moto; è anche presente una comoda tasca Tech Vault anti-schiacciamento dove eventualmente riporre gli occhiali da vista. Lateralmente è presente una tasca porta bottiglia a cui fanno coro anche due pratiche tasche con la zip.

Dainese D-Mach

L’ultimo zaino da moto che ti consigliamo è il modello D-Mach ancora una volta realizzato dalla Dainese, un prodotto che viene spesso pubblicizzato come lo zaino da motociclista realizzato da motociclisti. Effettivamente si tratta di un particolare zaino aerodinamico con una capacità interna di 22.2 litri con un design aggressivo e accattivante, per lo più adatto alle moto da sport. Il profilo da appoggio alla schiena è realizzato in morbida gommapiuma per garantire una buona traspirazione e soprattutto comodità durante gli spostamenti in moto di qualsiasi durata, mentre gli spallacci laterali imbottiti sono completamente regolabili e con sistema di sgancio rapido. La zip di apertura è nascosta sul retro per garantire una maggiore sicurezza e all’interno è presente anche una tasca rivestita dove riporre dispositivi elettronici; inoltre, puoi inserire computer portatili da 15”, tablet, eReader e nella tasca esterna puoi conservare gli occhiali e il tuo smartphone. La cintura addominale è inoltre realizzata per non graffiare il serbatoio della moto e il materiale esterno dello zaino è realizzato in materiale idrorepellente che non si deforma a causa del vento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.