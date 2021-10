Le videochiamate oggi rappresentano una componente sempre più importante per lo svolgimento delle nostre attività, siano esse legate al lavoro, alla formazione o al tempo libero. Perché la qualità di questi collegamenti video via web sia soddisfacente e l’esperienza gratificante è necessaria però una webcam HD, dotata quindi di requisiti tecnici capaci di soddisfare appieno le esigenze più varie. Sebbene i nostri notebook infatti siano dotati di webcam integrate è doveroso constatare come raramente esse siano capaci di raggiungere prestazioni ad alta definizione: la conseguenza è dunque una bassa risoluzione del video.

Scegliete con noi la migliore webcam HD: in questa guida la redazione di Telefonino ha scelto la più adatta a diverse esigenze e prezzi.

Logitech C922

Logitech C922 è una webcam Full HD con una risoluzione massima di 1080p/30 fps o 720p/60 fps. Vi consentirà trasmissioni in diretta su canali come Twitch o YouTube con una qualità dell’immagine ineccepibile. Per fare questo potrete settare la webcam a seconda delle vostre esigenze prediligendo la nitidezza dell’immagine con 1080p a 30 FPS o la fluidità del movimento grazie ai 720p a 60 FPS, mentre i 78° di campo visivo assicurano una discreta ampiezza di immagine. La webcam HD C922 è dotata di due microfoni stereo ed è in grado di acquisire e riprodurre i suoni dell’ambiente senza fastidiosi rumori di fondo creando un audio realistico e fedele.

Ampia la compatibilità con tutti i sistemi operativi attualmente in uso. Dato che è adatta a video e streaming di lavoro, sessioni di gioco, dirette senza il pericolo di interruzioni di movimento, distorsioni o ritardi di segnale, è ottima se volete un prodotto performante. E' un'Amazon's Choice ad un prezzo incredibile, solo 82,51 euro

Nulaxy C903

La webcam Nulaxy C903 funziona in video full-HD 1080p a 30 fps, microfoni stereo integrati, offre video nitidi e fluidi per chat Skype, conferenze, giochi, lezioni online. La videocamera cattura un campo visivo più ampio di 97 gradi. La messa a fuoco fissa mantiene le cose a fuoco fino a cinque metri di distanza. Il design plug and play consente di collegare la webcam USB direttamente a PC e Mac senza installare alcun software.

La webcam per PC include un otturatore per la privacy, che vi consente di controllare ciò che mostrate, ideale se avete figli in casa. Ottima per riunioni di lavoro o se dovete effettuare un webinar, in quanto è dotata di treppiede ed ha una buona stabilità. Prodotto economico, 14,99 euro su Amazon.

Logitech C920S

La Logitech C920S offre immagini nitide, chiare e dettagliate, con colori vivaci. Possiede una messa a fuoco automatica HD e la correzione della luce si adatta a alle condizioni per fornire una definizione costantemente elevata, mentre l'obiettivo in vetro a cinque elementi offre immagini nitide. Ha due microfoni posizionati sui lati dell'obiettivo che acquisiscono il suono naturale della tua voce. La chat con audio è completamente stereo. Anche questo modello tutela la privacy con un comodo coperchio che vi permette di coprire l'obiettivo quando non è in uso.

Consente di personalizzare le registrazioni, ottima per Youtuber. Come per l'altro modello Logitech già proposto, il prezzo è medio, ma il marchio garantisce ottima qualità e stabilità, è una proposta di Amazon, il prezzo è di 76 euro

Webcam HD ieGeek

La webcam HD ieGeek è dotata di una risoluzione Full HD 1080p perfetta per lo streaming, per le video chiamate informali o di lavoro. La webcam HD ieGeek consente immagini nitide mentre 30 FPS garantiscono video e riunioni su Skype, Zoom, FaceTime, Facebook, YouTube fluide e senza interruzioni. L’angolo di ripresa consente poi un’ampia visuale, aspetto che la rende particolarmente adatta a meeting e riunioni.

L'obiettivo della webcam che può essere ruotato di 360 gradi ti consente di registrare facilmente video da qualsiasi angolazione. Questa webcam HD è compatibile sia con Windows che con Mac OS e può essere utilizzata anche sulla Smart TV. Grazie all’alta qualità del suo microfono stereo incorporato e dotato di noise reduction si rivela perfetta anche per dirette di gaming e video da destinare a portali e social. Può essere vostra a 23,26 euro

Webcam HD Angetube

Angetube è una webcam HD davvero interessante ideale per i gamers, ed ha una base PTZ manuale, girevole a 360 gradi, può essere fissata a qualsiasi angolazione. Cattura immagini e video ad alta definizione a 1080p/30fps. Installazione facile e veloce in 30 secondi, nessun driver necessario. Perfetta anche per lo streaming su social media e giochi come OBS, Skype, Twitch, Youtube, Facebook, Xbox one, GoReact.

E' dotata di due microfoni digitali con cancellazione del rumore, riprende la voce e filtra il rumore di fondo. Webcam 100° grandangolo cattura immagini e video ad alta definizione, perfetto per lo streaming su Xbox 1. Venduta nel colore nero, su Amazon a 56,86 euro