D' estate il caldo insopportabile, soprattutto se si lavora a casa o in ufficio nelle ore centrali della giornata, può essere davvero estenuante. Spesso una soluzione economica ed efficace è quella di affidarsi al ventilatore USB. E' un prodotto solitamente di dimensioni ridotte, abbastanza silenzioso, con un buon flusso d'aria, ma soprattutto economico.

Noi della redazione di Telefonino abbiamo selezionato per te i modelli migliori, per orientarti nella scelta tra decine e decine di prodotti.

SmartDevil Ventilatore USB

SmartDevil Ventilatore USB: questo ventilatore ruota di 360°, è abbastanza silenzioso (tra 20-30 dB). E' compatibile con i computer, laptop, notebook, caricabatteria per auto, alimentatore, caricabatterie.

Gifort Mini Ventilatore Portatile

Gifort Mini Ventilatore Portatile: la ventola di questa batteria è costruita con motore brushless professionale ad alte prestazioni con velocità più elevata, vento forte e bassa rumorosità. Possiede 3 velocità che soddisfano le esigenze di diversi ambienti e sbalzi di temperatura. Le batterie completamente cariche possono durare fino a 2-8 ore.

TedGem Ventilatore USB

TedGem Ventilatore USB: ventilatore USB con 5 pale e motore brushless, produce un'aria fresca potente a livelli di rumore ridotti. Ha un'uscita USB e un cavo USB di lunghezza 1,2 m, compatibile con dispositivi USB con uscita a 5 V, come computer, laptop, power bank, caricabatterie portatili e altri dispositivi con uscita USB.

STLOVE USB

STLOVE USB: caratterizzato da una doppia ventola, è alimentato da un cavo USB compatibile con Power Bank, computer, laptop, caricabatterie portatili e altri dispositivi con uscita USB. Portatile, se lo si usa in auto, collegare all'accendisigari.

Ventilatore da collo Viixm

Ventilatore da collo Viixm: indossabile, ideale da portare sul collo per rimanere sempre freschi. Ha una batteria 2000Mah e design a bassa potenza consentono che il ventilatore funzioni per 8 ore(a seconda della velocità di utilizzo). Ha tre tipi di velocità regolabile, bassa/media/alta, e l'interfaccia USB-C può caricare completamente la batteria ventola in 2 ore.