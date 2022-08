Di fianco ai sempre più popolari condizionatori d’aria, molte persone si affidano al ventilatore da soffitto con luce e telecomando per rinfrescare l’ambiente circostante. Oltre a essere una soluzione molto più economica e decisamente meno costosa da mantenere in termini di costi in bolletta, il ventilatore dal soffitto con telecomando rappresenta anche una scelta più che vantaggiosa per quegli ambienti in cui la presenza di un condizionatore sarebbe quasi superflua; ad esempio, in ambienti di passaggio oppure in cucina.

All’interno di questa guida prendiamo in considerazione 5 modelli di ventilatore da soffitto con luce e telecomando per darti la possibilità di individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze personali e al tuo budget di spesa. Indipendentemente dal modello che sceglierai di acquistare, avrai l’opportunità di patire un po’ meno il caldo con una spesa bilanciata.

MiTA

Il primo modello di ventilatore da soffitto con luce dispone di cinque pale e una plafoniera con una luce chiara e molto luminosa. Il motore è molto silenzioso con tre velocità facilmente gestibili tramite il comodo telecomando presente in confezione. Nonostante il prezzo a buon mercato, è possibile installare il ventilatore anche su soffitti leggermente inclinati e il montaggio non richiede la presenza di un tecnico specializzato.

CAILO

Salendo leggermente di prezzo il ventilatore da soffitto realizzato da CAILO dispone di tre pale e ha dalla sua un design moderno con una plafoniera dimmerabile con LED da 24W. Il motore a sei velocità è molto silenzioso e puoi gestirlo in ogni sua funzione tramite il telecomando in confezione. Puoi impostare la modalità sleep, il timer di spegnimento automatico e anche il flusso inverso.

Bel Air Home

Il modello di ventilatore che ti proponiamo è uno dei più popolari. Colore nichel con quattro pale, il ventilatore da soffitto monta un motore potente e silenzioso con luce LED integrata con varie intensità di illuminazione (3000/4000/6500K). Il telecomando contenuto in confezione ti permette di gestire facilmente la potenza di rotazione delle pale e selezionare anche la modalità inverno/estate in relazione alle proprie necessità.

MIOOSSIC

A un prezzo pressoché identico rispetto al modello appena visto qualche riga più su, il modello realizzato da MIOOSSIC presenta un design completamente differente. In questo caso il ventilatore da soffitto dispone di una griglia con una singola pala in grado di raffreddare stanze da 10 fino a 30 metri quadrati. Il motore a tre velocità è assolutamente silenzioso (puoi montare il ventilatore in camera da letto senza compromessi) e puoi gestirlo con il pratico telecomando con due batterie AAA. La plafoniera del ventilatore dispone di una sorgente luminosa a LED con tre intensità.

DCG Eltronic

Il modello realizzato da DCG Eltronic dispone di un motore potente e silenzioso da 60W con 5 pale e una luce bianca ad alta intensità. Il telecomando in confezione ti permette di controllarne l’accensione, lo spegnimento, la velocità di rotazione delle pale e ovviamente l’accensione della luce.

