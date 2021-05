Im questa guida di Telefonino.net una panoramica sull’offerta attuale del mercato degli Smart TV da 50 pollici, andando ad analizzare caso per caso quelli che sono i modelli delle migliori marche che si distinguono per l’elevato rapporto qualità/prezzo e per la presenza di significative offerte online.

Hisense H50BE7000

Hisense H50BE7000: spicca sicuramente, per il rapporto qualità/prezzo, è uno Smart TV a LED dotato di Depth Enhancer per regolare il contrasto dinamico e aggiungere livelli per dare un’ulteriore profondità all’immagine.

Immagini pulite, colori realistici e interfaccia Smart dotata di tutte le app più importanti per la visione di contenuti: Netflix, YouTube, Prime Video, Rakuten TV, Infinity, Chili, YouTube Kids, DAZN e TIMVISION. Volendo l’H50BE7000 può essere gestito attraverso i comandi vocali impartiti ad Alexa.

LG 49UM7100PLB

LG 49UM7100PLB: il pannello non è ultrasottile come gli altri modelli ma la cornice è sottile e dalle linee moderne ed eleganti. Inoltre sul piano delle prestazioni restiamo su livelli competitivi per uno Smart TV di questa fascia di prezzo, che sui marketplace online risulta ulteriormente scontato. Il pannello IPS 4K offre un’impeccabile precisione cromatica da qualsiasi angolazione e il processore quad core elimina le distorsioni creando colori e contrasti nitidi, procedendo all’upscaling quando il file sorgente è in una risoluzione più bassa del 4K. Infine, l’Active HDR 4K ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Samsung QE49Q64RATXZT

Samsung QE49Q64RATXZT : un TV Samsung da 50 pollici che ha tutto quello che si può desiderare da uno Smart TV, a cominciare dal pannello QLED, che vi stupirà per la sua luminosità e per il realismo della sua gamma cromatica, che vanta un miliardo di tonalità di colore. L’Ambient Mode trasforma il QLED in una tela quando è spento, mentre l’Intelligent Mode regola luminosità e volume in base alle caratteristiche dell’ambiente circostante. Il design ultrasottile, l’interfaccia Smart e il prezzo molto competitivo fanno di questo TV Samsung 50 pollici la vostra porta d’accesso al mondo dei TV di fascia superiore.

Philips 50PUS7304/12

Philips 50PUS7304/12: Smart TV della serie Performance caratterizzato da un magnifico ed elegante colore bianco. Questo Smart TV Philips è dotato di Alexa integrato, che ti consente di controllare il TV con la tua voce. Ambilight crea l’atmosfera giusta per film, musica o giochi. La qualità delle immagini è ottima quanto i contenuti che ami.

Anch’esso come il precedente dotato di Ambilight e HDR10+, offre immagini più brillanti, dettagli più profondi e colori più vivaci grazie al Processore Philips P5, per immagini perfette da qualsiasi sorgente.

Hisense H50U7BE

Hisense H50U7BE qui l’U7B Uled si fa notare subito per l’elegante e millimetrica cornice metal design, prerogativa degli Smart TV di fascia superiore. Questo TV 50 pollici Hisense è governato da Hi-View Engine, il processore che regola il colore, il contrasto e il movimento al suo livello ottimale, per una straordinaria esperienza visiva, resa possibile anche grazie all’HDR di DOLBY VISION ™, che garantisce un’ampia gamma cromatica, luci che sono fino a 40 volte più luminose, e neri che sono 10 volte più scuri. Infine, l’interfaccia Smart può essere controllata attraverso i comandi vocali impartiti ad Alexa, per gestire la propria esperienza di visione senza muovere un dito.