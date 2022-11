Tech Pouch: i migliori astucci per gadget tecnologici

Ormai siamo abituati ad utilizzare termini inglesi in molte occasioni, e quello che in italiano sarebbe un astuccio per avere sempre con sé i propri gadget tecnologici in inglese viene chiamato semplicemente tech pouch. La differenza fra astucci e borse generici è la suddivisione in tasche e comparti separati per meglio organizzare tutta la nostra tecnologia, tipicamente con taschine per le memory card, per le batterie, e per i cavi e i diversi tipi di accessori che ci serve avere dietro durante una giornata fuori casa o un viaggio. Le tech pouch sono infatti anche utili per avere la tecnologia tutta in un posto unico all’interno della valigia o per trasportarla facilmente in uno zaino quando si va al lavoro o si parte per un’escursione. Vediamo quelle che riteniamo le migliori tech pouch da acquistare subito.

Peak Design Tech Pouch

La nostra lista non poteva che iniziare con la Tech Pouch di Peak Design, azienda apprezzatissima nel settore delle borse per fotografia grazie all’uso di materiali di primissima scelta, all’ottima qualità costruttiva e alla cura dei particolari. Anche questo astuccio per gadget tecnologici non è da meno, ed è sorprendente quante cose possa contenere in uno spazio così compatto. Presenti anche taschine piccole per le memory card, elastiche ed imbottite, oltre alla possibilità di passare il cavo alla tasca laterale per lo smartphone. Possiamo anche agganciare una tracolla ai due anelli e trasformarla in una piccola sling bag, impermeabile in caso di pioggia.

Bellroy Tech Kit

Un pratico astuccio con apertura a 180° anche il Tech Kit di Bellroy, composto da una tasca a chiusura magnetica, due tasche elastiche ed una striscia elastica perfetta per tenere in ordine tutti i cavi. L’intera borsa è realizzata in un tessuto ecosostenibile ottenuto da bottiglie di plastica riciclata. Come per tradizione da parte di Bellroy abbiamo un’ampia gamma di colori disponibili, ben otto, mentre chi avesse necessità di un astuccio ancora più piccolo per contenere solo l’essenziale esiste una versione Compact, anch’essa in più colori.

Tomtoc FancyCase Plus

Diversa, invece, la proposta di Tomtoc, altra azienda molto apprezzata per la qualità delle sue custodie per dispositivi elettronici con un occhio di riguardo verso il mondo Apple. La FancyCase Plus è sostanzialmente una custodia rigida per iPad o tablet, compatibile anche con modelli da 11 pollici, ma comprende degli scomparti ricchi di tasche ed elastici per organizzare cavi, caricabatteria, penne ed altri dispositivi.

Ulanzi Vlogging Gear Pouch

Molto ben organizzato anche il Vlogging Gear Pouch di Ulanzi, azienda molto nota per la commercializzazione di accessori per la fotografia e per le action camera, che propone diversi comparti e tasche per sistemare al meglio tutti i nostri gadget. Con un mix fra tasche elastiche, aree imbottite e tasche con zip, ogni oggetto troverà il posto più adatto per il trasporto. All’esterno sono presenti due anelli, che permettono di trasformare la Gear Pouch in una comoda borsa a tracolla semplicemente agganciando una cinghia (non inclusa in confezione).

Targus CitySmart Tech

Economica ma ugualmente ricca di spazi in cui organizzare al meglio cavi e dispositivi elettronici, la CitySmart Tech di Targus ha una serie di tasche flessibili in rete ai lati, due tasche interne con cerniera ed altri spazi con elastici per fermare cavi, chiavette USB, cuffiette e molto altro. Presente anche una tasca esterna per trasportare, ad esempio, uno smartphone. Potete acquistarla su

