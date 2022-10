Forse non lo sai ma il tuo smartphone dispone del modulo NFC, un piccolo chip che, ad esempio, ti permette di pagare in modalità contactless direttamente con il tuo dispositivo. Per quanto sia poco nota come tecnologia, molto meno rispetto il Wi-Fi e il Bluetooth, anche l’NFC in realtà può fornire molte soddisfazioni se utilizzata per bene. Un esempio della sua praticità sono i tag NFC programmabili, piccoli chip che, appunto, possono essere programmati per svolgere varie funzioni semplicemente avvicinando uno smartphone (o un altro dispositivo).

Di norma programmare un tag NFC richiede un minimo di praticità, ma in realtà ormai basta scaricare qualche apposita applicazione dal Play Store o dall’App Store per gestirlo in tutta comodità al fine di svolgere il task corretto una volta che entra in contatto con il tuo smartphone. All’interno di questa guida ti presenteremo cinque modelli di tag NFC programmabili tra cui scegliere in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso.

YARONGTECH

Partiamo con un set di 10 tag NFC molto economici e facilmente programmabili con Amiibo e Tagmo, alcune tra le applicazioni più comuni e popolari in ambito mobile. Assolutamente compatibili con ogni smartphone dotato di un chip NFC, l’unico limite di questi tag NFC è che non sono riscrivibili: una volta creata un’azione a vostro piacimento, infatti, non sarà possibile tornare sui propri passi aggiungendone un’altra. Detto questo, a questo prezzo si tratta di un deficit minimo che non mina la qualità generale del prodotto.

Timeskey (memoria da 504 bytes)

Il modello di tag NFC realizzato da Timeskey, uno dei brand più popolari e apprezzati sul web, è compatibile con la maggior parte degli smartphone in commercio (sia Android che iOS) e presenta una memoria da 504 bytes per salvare un buon numero di informazioni da eseguire quando in contatto con il tuo telefono. Il set in vendita è costituito da 11 tag NFC con il retro adesivo da fissare all’occorrenza su qualsiasi tipologia di superficie. Puoi utilizzarlo per gestire un dispositivo della tua smart home semplicemente poggiandoci sopra il tuo smartphone.

Timeskey (memoria da 888 bytes)

Salendo leggermente di prezzo torniamo a proporti un altro tag NFC di Timeskey, solo che in questo caso munito di una memoria da 888 bytes. L’incremento ti permette di creare dei comandi NFC più complessi che evidentemente richiedono una componente hardware con specifiche che il modello precedente non può assicurare. Gli 11 tag NFC di Timeskey sono di colore bianco e con il retro adesivo, sono compatibili con tutti i dispositivi muniti del supporto all’NFC e facilmente programmabili con numerose applicazioni per dispositivi mobile.

h2>Jiaxing

Il set di 12 tag NFC programmabili di Jiaxing è compatibile con tutti gli smartphone Android e iOS con chip NFC. Piccoli e con un diametro di appena 25 mm, possono essere facilmente fissati alle più comuni superfici ad eccezione del metallo che potrebbe creare problemi con il loro funzionamento. Tramite questi NFC puoi aggiungere un gran numero di azioni programmabili per svolgere i più svariati task, tra cui: impostare un allarme, aprire una pagina web, lanciare un’applicazione, inviare un SMS e molto altro ancora. Inoltre, volendo, puoi anche impostare alcune azioni per la smart home come abbassare le tapparelle elettriche, accendere/spegnere la luce, accendere/spegnere la smart TV e non solo.

Keyfob

L’ultimo set di 10 tag NFC programmabili è realizzato in resina di cristallo per assicurare una maggiore resistenza nel tempo. Dotati di una memoria di 540 bytes, puoi utilizzare i tag NFC per azioni semplici e utili come collegare rapidamente un device al Wi-Fi di casa, effettuare l’autenticazione, inviare un SMS, far partire una chiamata e molto altro. Compatibile con tutti gli smartphone Android e iOS dotati di chip NFC, puoi programmali rapidamente tramite un gran numero di applicazioni mobile.

