Per aiutarvi quindi a scegliere la migliore sveglia da comodino per le vostre esigenze di budget, abbiamo ordinato i modelli dai più costosi ai più economici.

Philips R7705/10

Philips R7705/10 ha un design di qualità, sulla parte frontale c’è l’ora digitale con luminosità regolabile, insieme alle informazioni sulla stazione radiofonica e la traccia in ascolto.

E proprio per quanto riguarda la qualità dell’ascolto di musica da radio, questa sveglia è particolarmente consigliata perché offre connettività DAB, oltre alla classica FM. La radio DAB consente una migliore qualità sonora, ed una maggiore scelta di stazioni radiofoniche.

Sulla parte superiore abbiamo la classica barra dello SNOOZE, per ritardare la sveglia di 9 minuti ogni volta che lo si preme, facile da raggiungere anche ad occhi chiusi.

Fa comodo la funzione di ricarica dello smartphone in wireless (basta appoggiarlo sulla sveglia, se lo smartphone supporta questa opzione), oppure è possibile ricaricarlo tramite la porta USB della sveglia. Quando si va a dormire c’è la possibilità di mettere un timer di spegnimento, per ascoltare la radio finché ci si addormenta.

Hommak

Con la sveglia con proiettore Hommak abbiamo a disposizione la radio FM, con salvataggio di 30 stazioni preset, che è una funzione comodissima per chi ascolta radio ed è spesso assente in una sveglia economica. La radio ha inoltre un timer notturno per ascoltare mentre ci si addormenta con funzione di spegnimento automatico.

Possiamo proiettare l’ora sul soffitto, o su di una parete della camera da letto, con buona flessibilità di posizionamento e rotazione senza dover spostare la sveglia dalla posizione desiderata, e l’orario viene visualizzato senza distorsione e con funzione di rotazione della proiezione a 180°.

Si può regolare la luminosità dell’ora visualizzata sullo schermo, così come l’intensità della proiezione.

Ci si può alzare al suono dell’allarme oppure al suono della nostra stazione radio preferita. E’ presente la funzione SNOOZE per ritardare l’alzata di 9 minuti, anche se il pulsante è un po’ piccolo rispetto alla classica barra.

Sony ICF-C1

Sony ICF-C1:una sveglia da comodino silenziosa dal design cubico, disponibile nelle versioni in bianco e nero, con display a regolazione della luminosità e può svegliarci sia con il classico beep che con la radio.

Mancano le funzioni avanzate di altre sveglie più costose, come l’aumento del volume graduale della radio, o il salvataggio di stazioni, e questo è infatti uno dei punti deboli della sveglia Sony. Per questo la consigliamo soprattutto a chi preferisce svegliarsi con il classico beep, piuttosto che con la radiosveglia.

Il beep della sveglia aumenta progressivamente in volume, ed è possibile eseguire lo SNOOZE semplicemente premendo la barra dello stesso, facilmente raggiungibile anche ad occhi chiusi.

Philips AJ3400

Philips AJ3400: display ben visibile e ora digitale in grande formato, con luminosità della stessa regolabile per non abbagliare la stanza in piena notte. L’ora è ben leggibile anche a distanza, ed è quindi il modello perfetto per chi ha problemi di vista, come ad esempio un anziano o per chi solitamente porta occhiali.

Per salvare le stazioni radio nei preset personalizzati, basta sintonizzarsi sulla stazione voluta e premere a lungo il pulsante preset. Ci si può svegliare al suono della radio, oppure tramite beep alarm classico.

Non è presente la funzione di volume graduale, ma potrete impostare due orari di sveglia, utile per le coppie che si alzano ad ore diverse.

La funzione di timer notturno permette di ascoltare la radio finché ci si addormenta, con funzione di spegnimento automatico fino ad un’ora.