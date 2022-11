Sveglia con proiettore: i migliori modelli da acquistare

Il risveglio è un evento traumatico per ognuno di noi, inutile dire di no, ma avere a disposizione una sveglia con proiettore può rendere la vita molto più facile grazie alle numerose funzioni spesso integrate. Nate da un’idea con ormai decine di anni sulle spalle, le sveglie con proiettore attualmente disponibili sul mercato sono una versione molto più tecnologica di quello che erano un tempo fa: resta la possibilità di proittare l’orario sul soffitto ma si aggiungono numerose feature a cui difficilmente si riuscirà a fare a meno.

In questa guida non solo ti diamo la possibilità di scegliere la tua nuova sveglia con proiettore, ma abbiamo anche selezionato particolari modelli con funzionalità davvero utili. Inoltre, i cinque modelli qui presenti sono stati inseriti in ordine di prezzo crescente (quindi dal più economico al più costoso) per darti la possibilità di individuare con più facilità la sveglia più adatta al tuo budget e alle tue necessità personali.

Anykuu

La sveglia realizzata da Anykuu, nonostante il prezzo super economico, dispone di un gran numero di funzionalità davvero interessanti. Dotata di un display bello ampio per leggere con facilità l’orario e non solo, dispone di un proiettore con angolo di inclinazione di 180°. Inoltre, è presente anche il supporto alla radio FM, il supporto a due sveglie e dispone anche di una pratica porta USB per ricarica il tuo smartphone durante la notte.

Puoi acquistare la sveglia tramite questo link di Amazon a 19 euro.

TAKRINK

Il modello realizzato da TAKRINK, uno tra i più popolari e apprezzati su Amazon, ha un design molto più simile a uno smartphone moderno che a una sveglia. Il proiettore rotante HD ti permette di impostare tre livelli di luminosità per soddisfare le tue personali esigenze e si inclina liberamente lungo un angolo di 180° – puoi proiettare l’orario sul soffitto o su una parete a tuo piacimento. Integra il supporto alla radio FM con tanto di timer di spegnimento automatico, doppia sveglia e una porta USB per ricaricare il tuo smartphone.

Puoi acquistare la sveglia tramite questo link di Amazon a 23 euro.

Explore Scientific

Sfiorando la soglia dei 30 euro ti consigliamo il modello Explore Scientific che fonde sapientemente la praticità di utilizzo di una sveglia “classica” con le ultime funzionalità hi-tech. Il proiettore orientabile ti permette di leggere l’orario su qualunque superficie, anche in piena notte e senza accedere la luce. Il display principale è di tipo retroilluminato, mostra l’orario attuale e anche la temperatura interna con uno scarto di 0.1 °C. Sul retro trova posto una porta USB per ricaricare il tuo smartphone e la funzione di doppia sveglia ti permette di impostare un allarme per la settimana e uno per il weekend.

Puoi acquistare la sveglia tramite questo link di Amazon a 28 euro.

TedGem

A un prezzo leggermente più elevato trovi il modello TedGem, una pratica svelia con proiettore regolabile secondo un angolo di 120°. Il modulo spara un fascio di luce rossa completamente regolabile in termini di luminosità, mentre il display principale da 3.8 pollici è liberamente personalizzabile per mostrare solo le informazioni di cui hai bisogno. Anche qui trova posto una porta USB per la ricarica dello smartphone, sveglia doppia, misurazione della temperatura interna e molto altro.

Puoi acquistare la sveglia tramite questo link di Amazon a 31 euro.

Kalawen

Chiudiamo la selezione delle sveglie con proiettore consigliandoti il modello con il miglior rapporto qualità/prezzo. Realizzata da Kalawen, la sveglia in questione è l’unica in questa fascia di prezzo a mostrarti contemporaneamente la temperatura interna e anche quella esterna, è presente anche il supporto alle previsioni del tempo, allarmi programmabili e molto altro. Il proiettore si regola facilmente lungo un angolo di inclinazione di 180° e poi impostare due livelli di luminosità differenti secondo le tue esigenze.

Puoi acquistare la sveglia con proiettore tramite questo link di Amazon a 45 euro.

