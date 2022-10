L’arrivo della stagione fredda è ormai alle porte e con essa inizia ad avere una certa importanza la ricerca di un buon modello di stufetta elettrica a basso consumo. In passato questo genere di elettrodomestici è stato tacciato di essere troppo energivori rispetto a sistemi di riscaldamento più tradizionali, pensiamo ai classici termosifoni, ma negli ultimi anni le aziende più importanti del mercato hanno sviluppato sistemi di riscaldamento ad alta efficienza energetica.

Oggigiorno, quindi, scegliere una stufetta elettrica a basso consumo non ha più lo stesso impatto sulla bolletta energetica come un tempo: per tale motivo in questa guida ti diamo la possibilità di prendere in considerazione cinque modelli di stufe elettriche per riscaldare ambienti di varie dimensioni e in definitiva per soddisfare le tue personali necessità. Per facilità di lettura della guida, inoltre, abbiamo inserito i modelli in ordine crescente per darti modo di scoprire fin da subito quali sono le stufette con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Imetec Compact Air

La nostra personale selezione inizia con il modello Compact Air realizzato da Imetec, uno dei maggiori brand italiani di piccoli elettrodomestici. Si tratta di un termoventilatore piccolo, compatto, facilmente trasportabile da una stanza all’altra, con una resistenza di 2000W e con una pratica manopola per bilanciare con precisione il livello di temperatura che si vuole raggiungere. Piuttosto semplice nel suo funzionamento, come nel design, la stufetta elettrica di Imetec integra anche la pratica funzione antigelo che non fa scendere mai la temperatura ambiente sotto i 5 °C.

De’Longhi HVA 3220

Salendo leggermente di prezzo, prendiamo in considerazione il modello HVA 3200 di De’Longhi, altro brand storico del nostro Paese. In questo caso stiamo parlando di un prodotto che dispone di funzionalità leggermente migliori, se non altro per via della presenza di due pratiche manopole: la prima serve per regolare la potenza della ventola mentre la seconda per la temperatura. Anch’essa dotata di maniglia e anche con protezione anti goccia per scongiurare fenomeni di cortocircuito, la stufetta elettrica De’Longhi può raggiungere una potenza di 2000W, è super silenziosa e molto sicura.

Ardes AR4P03O

Il modello sviluppato da Ardes è invece il primo che incontriamo con la funzione di oscillazione: una volta posizionato in stanza, infatti, la stufetta elettrica inizia ad oscillare a destra e sinistra per riscaldare un’ampia porzione dell’ambiente. Con una potenza massima di 1500W, il termoventilatore presenta due pratici manopole per gestirne il funzionamento, dispone di una pratica maniglia per il trasporto e dispone anche di un innovativo sistema ceramico che riduce i tempi di riscaldamento.

Imetec Eco Rapid

Torniamo nuovamente a parlare di Imetec e in questo caso lo facciamo con il modello Eco Rapid da 2000W. Si tratta di una stufetta elettrica che rappresenta più fedelmente l’idea di termosifone, come si può notare dall’immagine, e dispone di un sistema di riscaldamento più preciso e regolabile secondo 4 temperature differenti. Estremamente potente e super silenzioso, il modello sviluppato da Imetec ha un consumo energetico ridotto del 40% nonostante la ventilazione turbo per un riscaldamento super rapido dell’ambiente.

OMISOON

L’ultima stufetta elettrica a basso consumo che prendiamo in considerazione è realizzata da OMISOON. È un modello estremamente apprezzato e popolare per via del suo design e le funzioni aggiuntive come il pratico telecomando. Regolabile in tre modalità e dotata di un sistema di oscillazione costante a 90°, la stufetta elettrica presenta un sistema di riscaldamento da 2000W con tanto di protezione da surriscaldamento e di ribaltamento. Inoltre, è anche presente una pratica funzione timer (fino a 24 ore) per eventualmente interrompere automaticamente il suo funzionamento quando lo desideri.

