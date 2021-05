La scelta di acquistare una stufa elettrica potrebbe essere molto azzeccata soprattutto per chi ha la necessità di riscaldare spazi ristretti all’interno della propria casa o ufficio commerciale. Esistono nei vari negozi sia fisici che online svariati modelli che si differenziano tra loro sia per il prezzo che per caratteristiche tecniche.

Grazie a questa guida potrai scegliere senza alcun timore la migliore stufa elettrica secondo le tue esigenze.

Rowenta Mini Excel Eco Safe

Il Rowenta Mini Excel Eco Safe è dotato di termostato utile per regolare la temperatura d’uscita.

Grazie alla funzione Eco Energy è possibile impostare un livello di potenza di 1000W che porta la temperatura a 21° garantendo un risparmio energetico che può arrivare al 50%.

È indicato per ambienti tra i 15 e 20 metri quadri di dimensioni. È indicata anche per stanze dove c’è bisogno di silenzio, la sua modalità silenziosa da 49 dB(A) permette di non sentire la stufa in azione.

Questa stufa ha una classe di efficienza energetica contraddistinta con la sigla A++ che garantisce consumi molto ridotti.

Imetec Eco Ceramic

La Imetec Eco Ceramic : permette di riscaldare una stanza con un minor impiego di energia elettrica. È possibile raggiungere la temperatura di 40° con un consumo di soli 1200W, un 35% in meno di consumo rispetto ai termoventilatori tradizionali del marchio.

Anche questa Imetec Eco Ceramic è dotata di un termostato in grado di impostare la temperatura consona al nostro ambiente.

Questa stufetta ha ben 3 livelli di temperatura impostabili. È possibile infatti scegliere tra aria fresca, calda o molto calda. Inoltre, è dotato di un filtro anti polvere che permette di avere sempre un aria calda ma anche pulita in uscita.

DeLonghi TCH993ER BC/h2>

DeLonghi TCH993ER BC : con la tecnologia ceramica con 3 potenze da 2400, 1400 e 1200 Watt.

Nella parte frontale troviamo un bel display digitale molto semplice da utilizzare per impostare alcune funzioni come il timer giornaliero.

Oltre ad essere il più costoso è anche il più silenzioso, questa peculiarità è molto importante se ad esempio dobbiamo acquistare una stufa elettrica e metterla magari nella camera da letto o nel nostro living. grazie alla funzione Eco Plus i consumi saranno sempre ottimizzati in base alla temperatura impostata garantendo così un risparmio energetico non indifferente.

Argo Boogie Plus

Argo Boogie Plus: si presenta con una finitura molto bella di colorazione bianca con dettagli in color argento.

Come per gli altri termoventilatori che abbiamo visto nei paragrafi precedente anche questo Argo Boogie Plus è dotato di una resistenza in ceramica che garantisce calore immediato e duraturo. Questa stufetta possiede anche due modalità di riscaldamento a seconda della temperatura desiderata. In quanto ai consumi, vanno da un minimo di 1000 Watt fino ad un massimo di 2000 Watt.

Grazie alle sue dimensioni compatte è un termoventilatore di facile trasporto. Inoltre, è dotato di un filtro anti polvere e anti polline per garantire la fuoriuscita di aria calda sempre pura.