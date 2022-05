In un mondo in cui ognuno di noi è ormai abituato a lavorare al PC e a gestire la propria vita sugli smartphone, l’utilizzo della carta è più che mai importante e necessario per moltissime persone e attività commerciali. In questo articolo ti diamo la possibilità di scoprire la migliore stampante laser a colori più adatta alle tue personali esigenze, prendendo in rassegna i modelli più economici salendo via via verso quelli che offrono funzionalità aggiuntive a un prezzo evidentemente maggiorato. Pronto? Ecco quali sono le nostre personali scelte in tale ambito.

HP Color LaserJet 150nw

Quasi impossibile non prendere in considerazione il modello HP Color LaserJet 150nw, uno tra i più apprezzati in termini di rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un prodotto ideale per un uso casalingo senza pretese oppure per piccole imprese che non fanno un uso estensivo della stampa a colori. Sprovvisto di scanner, la stampante laser dispone di un comodo pannello per gestire tutte le funzioni, monta un modulo Wi-Fi/USB/Ethernet per stampare da varie fonti e ti permette di effettuare stampe fronte/retro.

Puoi acquistare la stampante HP Color LaserJet 150nw su Amazon al prezzo di 217 euro.

Brother HLL3210CW

Salendo leggermente di prezzo ti consigliamo il modello Brother HLL3210CW, una sigla quasi impronunciabile che in realtà fa riferimento a un modello molto valido e apprezzato. Munita del supporto alla stampa fronte/retro, la stampante dispone di un toner che assicura un’autonomia di 1000 pagine a colori con una velocità di stampa pari a 18 pagine al minuto pescate da un cassetto in grado di ospitare fino a 250 fogli. La stampante è dotata di un modulo Wi-Fi e di una porta USB per ricevere la coda di stampa da dispositivi esterni oppure da smartphone/tablet.

Puoi acquistare la stampante Brother HLL3210CW su Amazon al prezzo di 239 euro.

HP Color LaserJet MFP 178nw

Il modello HP LaserJet MFP 178nw ti assicura una stampa sempre precisa e veloce con 18 pagine in bianco e nero al minuto e 4 pagine a colori al minuto. È presente la connettività USB, Ethernet e anche Wi-Fi per stampare ogni tipologia di documento tramite il computer oppure sfruttando il proprio smartphone/tablet. Dispone della funzione di stampa fronte/retro ed è anche presente un comodo pannello LCD per gestire ogni funzionalità in maniera pratica e funzionale.

Puoi acquistare la stampante HP Color LaserJet MFP 178nw su Amazon al prezzo di 329 euro.

HP Color LaserJet MFP 179fnw

Restando sotto la soglia dei 400 euro troviamo il modello di stampante laser a colori HP Color LaserJet MFP 179nfw, una stampante multifunzione A4 che inizia a rappresentare la scelta ideale per chi ha necessità di stampare un gran numero di fogli come, ad esempio, all’interno di un ufficio di medie dimensioni. Dotato di supporto al fax e dotato di porta USB, Wi-Fi e Ethernet, questo modello monta anche un comodo schermo LCD per gestire ogni funzione, anche la scansione dei documenti.

Puoi acquistare la stampante HP Color LaserJet MFP 179fnw su Amazon al prezzo di 369 euro.

HP Color LaserJet Pro M183fw

Chiudiamo la nostra personale selezione delle stampanti laser a colori con il modello HP Color LaserJet Pro M183fw, una stampante multifunzione di alto livello pensata per essere utilizzata in un ufficio di medie dimensioni. Anche in questo caso troviamo il supporto alla connettività UFS+Wi-Fi+Ethernet, la stampante effettua scansioni e fotocopie con tanto di caricatore automatico di documenti. Dispone anche del supporto alla stampa tramite fax e stampa 16 pagine al minuto.

Puoi acquistare la stampante HP Color LaserJet Pro M183fw su Amazon al prezzo di 399 euro.

