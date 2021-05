Questo accessorio video è utile, sfruttando gli ingressi e i cavi HDMI, per portare il segnale da una sorgente, che può essere il decoder satellitare o la console di gioco, ad almeno due televisori o monitor. Nella nostra guida i migliori modelli per aiutarti nell'acquisto.

Mosou Splitter 4K

Lo splitter consente di dividere un segnale HDMI su un massimo di 4 dispositivi terminali in risoluzione Full HD 1080p e anche in 3D.

Full HDMI 1 ingresso a 4 uscite distributore HDMI, offre una soluzione di video HD per HDTV, STB, DVD, fabbrica di proiettori, centro di controllo dati, distribuzione di informazioni, home cinema, ecc. Lo splitter HDMI può essere cambiato con Nintendo, che è adatto a una varietà di dispositivi, come computer, laptop, giochi PS3 PS4, DVD Blu-ray, tablet, proiettori e tutti i televisori HD sono perfettamente combinati.

Ugreen Splitter 4K 3 in 1

Ugreen Splitter 4K 3 in 1 consente il collegamento di un massimo di tre dispositivi di ingresso HDMI con un display HDMI per implementare la commutazione rapida e semplice tra i diversi canali. Questo interruttore supporta risoluzioni fino a 4K a 30 Hz (Ultra HD), HDTV 4K (3D), 2560×1440 a 60 Hz e 1920×1080 a 120 Hz. Ugreen Splitter 4K 3 in 1 funziona perfettamente con la maggior parte dei dispositivi domestici con una porta HDMI standard, come TV Stick, Fire Stick, HDTV, Google Chromecast, Macbook, lettore Blu-Ray, Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, lettore DVD, Raspberry Pi, ricevitore TV, PC, iTV, Macbook, laptop, Wii ecc.Non è necessario alcun driver per utilizzare lo switch HDMI UGREEN.

Techole HDMI Switch

Questo dispositivo distribuisce il segnale audio e video da una singola fonte a due diversi schermi HDMI contemporaneamente e creare presentazioni sorprendenti ad alta definizione, senza flash o cadere nella risoluzione. Splitter HDMI consente la trasmissione di dati ad alta larghezza di banda 3.4Gbps, con il cavo standard HDMI AWG26, la distanza tra ingresso e uscita potrebbe raggiungere fino a 32 m. E' plug & play: 2 modi HDMI Splitter è facile da installare e funzionare. Basta collegare i dispositivi HDMI e il cavo USB.

Incutex Splitter 1×2

Incutex Splitter 1×2: questo convertitore HDMI distribuisce in parallelo il segnale HDMI a due dispositivi (schermi, proiettori, TV), con una risoluzione Full HD 1080 ed in 3D. Basta collegare il lettore DVD o altri dispositivi come laptop, fotocamera o console all'uscita del distributore per riprodurre audio ed immagine su due dispositivi diversi. Ottima risoluzione, ben 1920×1080/1080p, formati-audio come DTS-HD, Dolby true-HD. Buona la velocità di trasferimento: 6.75Gps.