Lo spazzolino elettrico è un dispositivo ideato per la cura e l’igiene orale. Funziona attraverso un piccolo motore, integrato nel corpo dello stesso, che è in grado di far muovere la testina con un movimento che può essere oscillante, rotatorio o a vibrazione. Attraverso questa tecnologia la pulizia dentale si modifica e migliora di qualità, assicurando uno standard elevato di igiene orale a tutta la famiglia. Facile da usare e disponibile in varie tipologie, colori e prezzo, questo dispositivo è ormai entrato a far parte della vita quotidiana. Se ancora non ne avete uno e avete la necessità di informarvi o se siete alla ricerca di un nuovo spazzolino elettrico per la vostra casa non dovete far altro che consultare questa guida dove scoprire come scegliere uno spazzolino elettrico, quali caratteristiche privilegiare rispetto ad altre, quali funzioni possono essere più o meno necessarie e acquistare quindi il vostro spazzolino.

Oral-B iO 7N

Oral-B iO 7N è un dispositivo dotato di un display interattivo che consente di scegliere tra ben 5 funzioni pre impostate: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda e modalità sbiancante. Ciò è possibile grazie alla testina rotonda, simile a quella degli studi dentistici, che consente una doppia azione grazie a movimenti micro-oscillatori e alla rotazione delle setole.

Il caricamento magnetico consente una ricarica completa in circa tre ore. Dotata di memoria intelligente capace di guidarti durante le operazioni di pulizia ed evitare così di tralasciare alcune zone.

Oral-B Genius 10000N

Oral-B Genius 10000N è un prodotto di fascia alta dotato di una serie di caratteristiche e funzioni eccezionali. La tecnologia Gum Guard infatti protegge le gengive poiché il sensore di pressione avverte se si sta spazzolando troppo forte.

Il Timer segnala il tempo di spazzolamento e emette un messaggio sonoro allo scadere dei due minuti, tempistica raccomandata dai dentisti per una corretta pulizia dei denti.

La batteria al litio ha una ricarica capace di durare fino a due settimane. Rilevamento della posizione e app con guida intelligente via Bluetooth completano la dotazione di un prodotto davvero ottimo.

Philips Sonicare 4300

Philips Sonicare 4300 si distingue per l’alta frequenza di movimenti alla quale lavora la sua testina. Pensato per un’igiene orale completa e approfondita Philips Sonicare 4300 fa parte degli spazzolini ultrasonici ed è capace di rimuovere la placca con un’efficacia fino a 7 volte maggiore rispetto a un normale spazzolino. Il sensore di pressione segnala l’eccessiva e se si necessita di una pulizia delicata questa funzione risulta davvero utile. Un indicatore automatico segnala la necessità del cambio della testina ed evita così il pericoloso depositarsi dei batteri. La confezione contiene, oltre allo spazzolino, 2 testine W2 OptimalWithe e il caricatore della batteria.

Oral-B Pro 2 2000

Oral-B Pro 2 2000:è dotato di una testina rotonda che avvolge il dente per una pulizia completa. Due le modalità di spazzolatura disponibili: pulizia quotidiana e protezione gengive, per una sessione più delicata e attenta. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2000 è dotato di timer, batteria al litio, e una testina di ricambio. Ottimo il rapporto qualità prezzo ed è disponibile in diversi colori per accontentare, oltre all’igiene orale, il vostro gusto estetico.

Fairywill FW507 Doppelpack

Fairywill FW507 Doppelpack: consiste in una confezione che include una coppia di spazzolini elettrici ad un prezzo interessante. Si tratta di modelli che lavorano grazie alle vibrazioni ad alta velocità, che sostituendosi a frizione e rotazione delle setole rendono la pulizia dei denti efficace ed evitano problemi alle gengive.

Grazie al cavetto USB in dotazione può essere ricaricato in circa 4 ore, tempo che assicura fino a 30 giorni di utilizzo. Questo aspetto rende la coppia di spazzolini elettrici Fairywill adatti al viaggio di coppia e alle escursioni. La confezione include, oltre ai due spazzolini, le custodie rigide e 10 testine di ricambio ci diverse forme, per un’adattabilità perfetta alle esigenze della vostra igiene orale.