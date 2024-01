Smartphone Android a meno di 150€?! Il Blackview Shark8 è in offertissima su Amazon

Il Blackview Shark8 è attualmente in offerta su Amazon al prezzo incredibilmente conveniente di soli 149€, grazie a un coupon sconto di 100€. Questo smartphone di alta gamma offre prestazioni avanzate e una serie di funzionalità che lo rendono un dispositivo interessante per chi cerca un prodotto caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo. Ciliegina sulla torta: con l’acquisto del Blackview Shark8, riceverai in omaggio un paio di cuffie Bluetooth dello stesso produttore, arricchendo ulteriormente la tua esperienza audio.

Con una tecnologia CNC all’avanguardia e un processo di rivestimento a fascio di elettroni, il Blackview Shark8 si presenta con uno stile distintivo e un profilo ultraleggero di soli 198.3g e uno spessore di 8.35mm. Disponibile in diverse varianti di colore, tra cui Grigio Chiaro di Luna, Oro Bruciante e Blu Galaxy, questo smartphone è progettato per farti distinguere dalla folla.

Il Blackview Shark8 è alimentato da un processore MediaTek Helio G99 da 6nm, classificato tra i migliori chipset 4G, il Blackview Shark8 offre un’esperienza utente fluida e reattiva. La tecnologia di “espansione della RAM” porta la memoria RAM da 8GB a 16GB, garantendo prestazioni superiori in multitasking. Quanto allo storage, troviamo 256GB espandibile fino a 1TB tramite scheda TF.

Con uno schermo da 6.78″ FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz e tecnologia Incell, il Blackview Shark8 offre colori vividi, luminosità di 500nit e un rapporto schermo/corpo del 90.18%, garantendo un’esperienza visiva straordinaria durante la navigazione e il gaming.

Lo smartphone è equipaggiato con una fotocamera frontale da 13MP e di una fotocamera posteriore da 64MP con tecnologia TetraPixel, messa a fuoco automatica Super-PD e Smart-ISO. Il Shark8 cattura immagini ad alta definizione con chiarezza. Le numerose modalità di scatto e la funzionalità panoramica ti permettono di essere più creativo con le tue foto.

Con una batteria da 5000mAh, il Shark8 garantisce 1-2 giorni di utilizzo normale. La ricarica rapida da 33W ti consente di ricaricare il 20% del dispositivo in soli 15 minuti, garantendo prestazioni affidabili anche in situazioni di emergenza.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Blackview Shark8 a soli 149€ e ricevere in omaggio un paio di cuffie Bluetooth. Approfitta di questa offerta su Amazon a tempo limitato e portalo a casa oggi stesso!

