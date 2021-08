Oggi vedremo quali sono le migliori tariffe per SIM solo dati, per avere una connessione a internet nella seconda casa oppure in vacanza. Tra la giungla degli operatori telefonici abbiamo selezionato alcune offerte che secondo noi potrebbero fare al caso vostro. Oltre ai 4 maggiori carrier siamo andati a vedere anche le proposte degli operatori virtuali.

Le offerte di SIM solo dati sono moltissime, per questo arriviamo in soccorso noi con questa guida che sicuramente vi aiuterà a scegliere la migliore e quella più adatta alle vostre esigenze.

Tra non molto vedremo insieme la nostra personale selezione sulle migliori tariffe solo dati ideali per avere internet in vacanza o nella seconda casa.

Quanto costa una SIM solo dati

Il costo che i vari operatori richiedono ogni mese per le varie promozioni varia a seconda del contenuto del traffico internet ma non solo. Infatti, per risparmiare molti utenti scelgono le promo dei vari gestori virtuali che talvolta con un costo minore rispetto alla concorrenza danno molti Giga ma con una velocità limitata.

Se dunque volete risparmiare qualcosina potete scegliere una delle tariffe dei vari MVNO che vedremo tra poco, altrimenti, se non badate a spese potete scegliere anche le offerte dei 4 maggiori operatori.

Prima di acquistare una qualsiasi tariffa è bene cercare di capire l’eventuale utilizzo della SIM e soprattutto quanto budget avete a disposizione.

Tra i vari gestori virtuali che vi permettono di risparmiare sulla spesa mensile potete scegliere ho.mobile, Poste Mobile, Very Mobile, Kena Mobile ed altri.

Quale SIM solo dati comprare

La SIM perfetta per le vostre vacanze è quella con la migliore copertura disponibile in una determinata zona. Questo aspetto è fondamentale se volete avere alte prestazioni di navigazione.

Per controllare l’effettiva copertura presente dove andrete in vacanza oppure nella vostra seconda casa basterà collegarsi nei vari siti degli operatori. Un altro tentativo molto più pratico è quello di chiedere a degli amici o vicini di casa quale operatore prende meglio così da andare sul sicuro.

Se però conoscete già la zona e dunque la copertura di rete potete benissimo decidere di acquistare la SIM che più si avvicina alle vostre esigenze.

Non soffermatevi solo sul prezzo ma leggete attentamente tutti i dettagli e le condizioni delle vari promozioni solo dati che fra poco vi presenteremo.

Mettetevi comodi perché fra poco vedremo assieme tutte le promozioni solo dati che abbiamo scelto per voi

Offerte SIM solo dati internet

Eccoci qui dunque con le offerte di SIM solo dati che abbiamo selezionato accuratamente per voi verificando la disponibilità nei vari siti dei carrier.

Il prezzo di partenza è di 5 euro mensili e ovviamente cambia sia per i Giga proposti sia da un operatore ad un altro.

Prima però di essere frettolosi se non conoscete la copertura potrete eseguire una verifica nei negozi dei vari operatori oppure recandovi nei siti specifici.

Gli operatori italiano sono davvero una miriade, noi per questo paragrafo abbiamo deciso di proporvi le tariffe di TIM, WINDTRE e Poste Mobile che offrono tutti delle valide soluzioni per navigare nella vostra seconda casa o in vacanza.

SIM solo dati Internet con Tim

Tra le vari tariffe solo dati dell’operatore TIM abbiamo selezionato queste:

La prima promo, denominata Supergiga 40, offre 40 Giga di internet per il primo trimestre a soli 9,99 euro al mese. A partire dal quarto mese il pacchetto avrà 20GB disponibili.

La tariffa intermedia, Supergiga 100, mette a disposizione 100 Giga di traffico dati in 4G a 13,99 euro al mese per i primi tre mesi. Dopo il primo trimestre la promo in questione disporrà di soli 50 Giga.

La terza offerta, unica in 5G, prende il nome di Supergiga 200 5G ed offre 200 Giga già raddoppiati per tre mesi. Come le altre due anche questa segue lo stesso meccanismo, ossia che dopo il trimestre i Giga disponibili verranno dimezzati. Inoltre, questa tariffa gode di Giga Illimitati sulle principali app dedicate alla didattica a distanza o allo Smart working. Il bundle senza limiti è disponibile per Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, Go ToMeeting, Jrsi Meeting, Axios Collabora ed altre applicazioni.

Oltre alle promozioni che vengono rinnovate mese per mese, esistono anche delle soluzioni valide solo per un determinato periodo di tempo. Se dunque volete attivare una scheda per pochi mesi e poi non dover pensare a disdire il servizio potete optare per una di queste due offerte:

La prima offerta, Internet 100GB, è valida per 6 mesi, rinnovabili e comprende 100 Giga di traffico internet Internet in 4G a 49,99 euro una tantum.

La seconda soluzione mette a disposizione 200 Giga di internet validi per 12 mesi. Anche in questo caso è possibile una volta terminato il bundle rinnovare la tariffa per un altro anno oppure scegliere di attivare una nuova promozione.

Sim solo dati con Wind

Anche WINDTRE come TIM offre sia delle promo continuative sia delle tariffe autodisattivanti. Le promozioni che vengono rinnovate ogni mese sono la Cube Large Limited Edition che offre 150 Giga di traffico dati a 12,99 euro al mese e la Cube Medium con 60 Giga al mese a 8,99 euro.

A queste due offerte è possibile abbinare il dispositivo WebPocket o WebCube a seconda delle esigenze.

Oltre a queste due c’è la possibilità di attivare delle promozioni valide per un determinato periodo di tempo e che si disattivano in automatico. Nello specifico, troviamo la Summer Card 100GB con 100 Giga di dati per due mesi a 14,99 euro una tantum e la Summer Card 200GB sempre valida per un bimestre a 19,99€.

Sim solo dati con Poste Mobile

Le offerte di Poste Mobile, virtuale da pochi giorni su rete Vodafone, partono da 5 euro mensili. A differenza di TIM e WINDTRE, questo MVNO offre anche due tariffe ad ore.

A 5 euro al mese è disponibile la Promo Mobile 3GB, a 10 euro mensili i Giga ammontano a 10, mentre, a 15€ troviamo la Mobile 30GB.

Le tariffe ad ore invece partono da 30 ore di navigazione al mese a 9,90 euro di canone ed arrivano fino a 100 ore a soli 19 euro.

Queste due soluzioni ad ore di navigazione sono utili ad esempio per chi non utilizza molto internet e però non vuole avere limiti quando naviga.

Offerte voce, SMS e Internet

Le offerte solo dati sono utili ma solitamente non offrono un bundle completo. Quelle invece con voce e dati sono molte di più e spesso offrono dei pacchetti di internet davvero molto interessanti

Ovviamente, rispetto alle promozioni con solo traffico internet quelle con voce e dati sono davvero numerose, questo grazie anche ai vari operatori virtuali esistenti nel mercato delle telco.

Visto il grande numero di offerte presenti nel mercato abbiamo deciso di portarvi quelle che secondo noi potrebbero essere interessanti ed in linea con i vostri consumi.

Come avere tutto illimitato con Vodafone

Vodafone è forse uno degli operatori con un catalogo di offerte davvero molto ricco ed interessante. Infatti, al maggior parte oltre ad avere Giga Illimitate sono già abilitate al 5G.

Le promozioni più interessanti sono quelle della gamma Infinito. La prima offre Giga senza limiti in 5G a 2 Mbps di velocità, minuti illimitati e 1000 minuti verso altri paesi non inclusi nell’Unione Europea a 24,99€ al mese, la Gold Edition, invece, dispone di internet senza limiti a 10 Mbps a 29,99 euro al mese e la Black Edition con Giga Illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro ogni mese.

Internet con Iliad Voce, Sms e dati

Le tariffe di Iliad, invece, sono solo tre ed offrono un buon bundle voce ed internet a partire da 6,99 euro al mese. Il vantaggio del quarto operatore italiano è quello di non avere vincoli e le sue tariffe sono valide per sempre.

Nello specifico, la prima, Giga 40, offre 40GB di internet in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 6,99 euro mensili.

La promo intermedia che prende il nome di Giga 80, gode invece di 80 Giga di internet sempre in 4G, minuti e SMS illimitati ad un euro mensile in più rispetto alla precedente.

Ultima ma non per importanza la Giga 120. Questa nuova offerta dispone di 120 Giga in 5G, minuti e SMS sempre senza limiti a meno di 10 euro mensili.

Internet mobile con Fastweb (Nexxt Mobile) Voce, Sms e dati

Oltre ad Iliad, un altro operatore che offre delle promo semplici e chiare è senza dubbio Fastweb. Le tariffe disponibili attualmente partono da 7,95€ al mese e sonno le seguenti:

NeXXt Mobile gode di 90 Giga di dati in 5G e minuti senza limiti verso tutti fissi e mobili nazionali a soli 7,99 euro ogni mese.

gode di di dati in 5G e minuti senza limiti verso tutti fissi e mobili nazionali a soli ogni mese. NeXXt Mobile Maxi offre invece ben 150 Giga di internet sempre in 5G e minuti illimitati a 10,95€ mensili.

Le due tariffe della gamma NeXXt Mobile offrono ben 3 mesi di Discovery+ inclusi per vivere le emozioni dei Giochi Olimpici.

Kena Mobile Voce, Sms e dati

Il secondo brand TIM, ovvero Kena Mobile, mette a disposizione numerose promozioni con interessanti pacchetti voce e dati inclusi.

Anche in questo caso l’operatore virtuale ex Noverca dichiara che tutte le sue tariffe disponibili sul sito sono per sempre e quindi non verranno modificate nel tempo.

Le promozioni di Kena partono da 7,99 euro mensili e possono arrivare a 12,99 euro al massimo. Il prezzo dipende dall’operatore di provenienza e da altri fattori.

Nello specifico, la promo più economica offre 50GB di internet fino a 30 Mbps, minuti e SMS senza limiti e verso tutti a soli 7,99 euro mensili. Questa prima tariffa è attivabile solo per nuove numerazioni.

La seconda offerta gode di 100 Giga di internet a 60 Mbps sempre con minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese. Kena 9,99 è attivabile sia in portabilità da specifici MVNO sia per chi necessita di avere un nuovo numero.

La terza, invece, dispone di 70 Giga di traffico dati sempre fino a 60 Mbps, minuti e SMS illimitati a 12,99 euro al mese ed è valida per qualsiasi operatore di provenienza.

Very Mobile Voce, Sms e dati

Oltre a TIM, anche WINDTRE ha il suo second brand ed offre delle promozioni davvero interessanti con un sacco di Giga disponibili

Queste tariffe vengono differenziate a seconda dell’operatore di provenienza. Ad esempio, per chi passa da operatori virtuali ci sono due offerte disponibili a partire da 5,99 euro mensili.

La prima dispone di 50 Giga di internet, minuti e SMS illimitati, mentre, la seconda offre il doppio di Giga ad un euro in più.

Mentre, per chi necessita di attivare un nuovo numero c’è sempre la possibilità di attivare la Very 5,99 con 50 Giga, minuti e SMS senza limiti a 5,99€ mensili. Oltre a questa, c’è anche a meno di 8 euro al mese una promo con 100 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati.

Infine, per chi vuole passare da TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile, ho.mobile o Spusu ci sono le due tariffe di partenza con lo stesso bundle delle precedenti solo a dei prezzi molto diversi. Rispettivamente, la versione con 50GB è disponibile a 11,99 euro mensili, mentre, quella da 100 Giga è acquistabile a 13,99€ al mese.

Tutte le offerte che abbiamo visto sinora offrono il raddoppio di Giga per due mesi.

Ho Mobile Voce, Sms e dati

L’ultimo virtuale che vediamo oggi è quello di Vodafone, ossia ho.mobile.

Nel suo catalogo sono presenti solo due promo con bundle voce e dati che si differenziano a seconda dell’operatore di provenienza.

In edizione limitata per chi proviene da determinati gestori virtuali ci sono due offerte:

Ho 5,99 : gode di 50 Giga di internet fino a 30 Mbps, minuti e SMS senza limiti verso tutti a meno di 6 euro al mese.

: gode di di internet fino a 30 Mbps, minuti e SMS senza limiti verso tutti a meno di al mese. Ho 7,99: questa tariffa offre invece 100 Giga di internet sempre con minuti e messaggi illimitati a 7,99€ al mese.

Infine, per chi ha la necessità di attivare un nuovo numero c’è la tariffa Ho 8,99 € che dispone di 70 Giga di traffico dati con minuti e SMS illimitati verso tutti.

I router 4G e 5G WIFI

I router 4G e 5G WI-FI sono degli apparecchi utilizzati per navigare da casa o fuori con la propria SIM e quindi servono a sfruttare appieno tutti i Giga disponibili del proprio piano tariffario.

Questi nuovi device non sono altro che l’avanzamento tecnologico delle chiavette utilizzate per navigare senza ADSL o Fibra.

A cosa serve un router 4G WIFI

Come abbiamo preannunciato poco fa, questi dispositivi servono per navigare in mobilità con la propria SIM senza dover per forza utilizzare il tethering del telefono.

I router 4G Wi-Fi hanno una peculiarità in comune, ossia quella di poter essere trasportati senza nessun problema.

A differenza della comune ADSL o Fibra, questi aggeggi tecnologici permettono di navigare anche fuori casa senza l’ausilio di cavi, quindi completamente cable-less.

Come funziona un router 4G WIFI

Il funzionamento di un router 4G Wi-Fi è davvero molto semplice. In pratica, questo dispositivo tramuta il segnale in LTE della SIM in Wi-Fi. Questo permette a chi si connette di utilizzare la rete Wi-Fi.

Possiamo dire che il principio di funzionamento è molto simile ai modem utilizzati per la Fibra o ADSL casalinga.

Spesso, la velocità fornita da questi router 4G o 5G Wi-Fi può essere superiore a quella offerta da una connessione fissa, questo perché se in una determinata zona c’è una copertura ottimale è possibile raggiungere picchi elevati di velocità.

Meglio un router 4G o 5G, portatile o fisso

Dire quale sia meglio è forse una delle affermazioni più difficili. Questo perché l’utilizzo che ne farete di questo dispositivo è fondamentale per scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

In pratica se volete usare il router 4G in vacanza è meglio scegliere la versione portatile, viceversa, se dovete scegliere di acquistare una soluzione per la vostra seconda casa forse è meglio optare per la variante fissa.

I migliori Router 4G e 5G WIFI

Oltre alle varie promozioni che vi abbiamo proposto nei paragrafi successivi ora è arrivato il momento di vedere quali sono i migliori router 4G e 5G Wi-Fi disponibili su Amazon.

La nostra selezione ha voluto mettere assieme una serie di prodotti dall’ottimo rapporto prezzo-qualità.

AVM FRITZ!Box 6890 LTE + ADSL

Il primo prodotto arriva dalla teutonica AVM, un’azienda che di certo non ha bisogno di presentazioni.

Esteticamente è molto simile ad un comune modem per la linea fissa, infatti, c’è la possibilità di utilizzarlo anche tramite DSL.

In pratica, questo dispositivo fa sia da Modem ADSL o Fibra che da router 4G Wi-Fi.

Le prestazioni raggiungibili con questo router possono arrivare fino a 300 Mbps di velocità.

Prezzo Amazon: 345,39 euro

NETGEAR MR1100 Nighthawk M1 Router 4G

Il secondo prodotto che abbiamo deciso di portarvi in questa guida è il MR1100 di Netgear, un dispositivo sicuramente più compatto rispetto a quello visto poc’anzi.

È sicuramente adatto per tutte le persone che necessitano di avere una connessione in mobilità anche quando sono in vacanza. La batteria integrata da 5040 mAh offre un’autonomia davvero ottima.

Sul fronte del dispositivo troviamo anche un display utile per visualizzare i consumi.

Inoltre, il router NETGEAR in questione può arrivare ad una velocità massima di 1 Gigabit, a seconda della copertura presente in zona.

Prezzo Amazon: 277,66 euro

Huawei AI Cube Router 4G, Speaker con Alexa

Il router di Huawei che vedremo tra poco è forse uno dei più ricchi a livello di feature.

Questo perché è uno dei pochi dispositivi ad offrire il pieno supporto ad Amazon Alexa. Quindi, oltre a creare una rete Wi-Fi è anche una vera e propria cassa con un sistema audio brevettato dall’azienda cinese.

Questo device permette di navigare in Wi-Fi fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload grazie all’LTE Cat 6.

Prezzo Amazon: 145,00 euro

Huawei 4G+ Router Mobile 4G Wi-Fi LTE

Il quarto router 4G è sempre della casa cinese Huawei ed esteticamente è praticamente identico ad un modem ADSL o Fibra che troviamo nei vari negozi di elettronica.

Rispetto al modello precedente offre il supporto all’LTE di una categoria superiore e quindi questo garantisce delle prestazioni superiori. Stiamo parlando di 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload.

Inoltre, questo dispositivo può condividere il Wi-Fi con 64 dispositivi contemporaneamente.

Prezzo Amazon: 124,00 euro

TP-Link TL-MR6400

Il router di TP-Link che vedremo in questo paragrafo è un dispositivo davvero molto interessante e con un rapporto qualità prezzo molto buono.

Il device in questione può arrivare a toccare picchi di velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Oltre alla connettività in Wi-Fi è possibile collegare altri dispositivi via cavo LAN grazie alle porte Ethernet presenti sul retro.

Prezzo Amazon: 69,99 euro

D-Link DWR-932 Pocket per SIM solo dati

Questo prodotto di D-Link è quello che volgarmente definiamo “saponetta” per la sua forma. Rispetto ai precedenti, questo dispositivo è perfetto per chi vuole passare le sue vacanze restando connessi in mobilità.

Il D-Link DWR-932 ha una capiente batteria da 2020 mAh che offre un’ottima autonomia. Inoltre, esistono 4 modelli in commercio: 3G, 4G LTE Cat4, 4G LTE Cat6 e 5G.

Una volta terminata la batteria interna è necessario mettere in carica il dispositivo con un cavo micro USB, proprio come un comune smartphone.

Prezzo Amazon: 48,72 euro

TP-Link M7200 Mobile per SIM solo dati

L’ultimo prodotto che abbiamo selezionato per voi è un router portatile di TP-Link.

Esteticamente è davvero molto bello forse equiparabile a livello di design al NETGEAR MR1100.

Questo dispositivo supporta l’LTE Cat 4 e offre la possibilità di connettere 10 dispositivi in contemporanea.

L’autonomia è pari a circa 8 ore grazie alla batteria interna da 2000 mAh ricaricabile tramite micro USB.

Prezzo Amazon: 42,99 euro