I migliori kit tastiera e mouse wireless 2022 (guida e offerte)

Se si è alla ricerca degli accessori essenziali per poter utilizzare un nuovo PC, questa guida potrà essere molto utile. Di seguito abbiamo infatti elencato alcuni tra i migliori kit tastiera e mouse wireless disponibili online e selezionati per rapporto qualità-prezzo.

Scegliere il prodotto migliore tra centinaia di opzioni disponibili (spesso anche molto simili tra loro) non è semplice, ma alla fine di questa guida si potranno avere le idee più chiare riguardo al modello più adatto per le proprie esigenze personali.

Non mancheranno proposte di kit mouse e tastiera wireless di brand molto noti, come Logitech, Trust o Microsoft. Gli accessori proposti sono molto basilari e scelti per chi desidera spendere poco, quindi senza troppe pretese dal punto di vista delle performance.

Tutti i kit wireless tastiera e mouse che vedremo saranno infatti adatti a chi per la prima volta si avvicina alla “modularità” del computer e vuole farlo con prodotti semplici ma funzionali allo stesso tempo.

Migliori kit tastiera e mouse wireless 2022

Tra i migliori kit disponibili online abbiamo selezionato quelli con prodotti dal prezzo accessibile. Il set più costoso non supererà infatti neppure la soglia dei 65 euro. Partiremo invece da un prezzo base di meno di 20 euro. Nel caso in cui si stiano cercando accessori specifici e professionali, invece, consigliamo di optare per fasce di prezzo sicuramente più elevate.

LOGITECH Kit Tastiera e Mouse Wireless MK220 920-003721

Il modello Logitech MK220 è probabilmente il migliore della lista per rapporto qualità-prezzo. La tastiera si connette al PC tramite interfaccia RF wireless, ossia tramite una chiavetta USB che dovrà rimanere inserita in uno degli ingressi del PC. Le sue dimensioni sono di circa 7 x 49 x 14 cm, mentre il peso si aggira intorno ai 500 grammi. Il layout è ovviamente QWERTY e dispone anche di tastierino numerico completo sulla destra. Per funzionare richiede l’utilizzo di batterie di tipo 2 AAA, incluse in confezione.

Il mouse è invece di tipo standard con rilevamento del movimento ottico, presenta tre tasti e rotella di scorrimento. Anch’esso si connette al PC tramite la chiavetta wireless e richiede l’utilizzo di pile 2 AA (comprese nella confezione).

Il prezzo di vendita del kit è di 25,50 euro .

TRUST Kit Tastiera e Mouse Wireless

Molto simile al precedente per estetica, funzionalità e prezzi, il kit tastiera e mouse wireless proposto da Trust ha un design semplice e moderno e layout QWERTY completo di tastierino numeri sulla destra. In totale si contano infatti 104 tasti, ottimi per aumentare velocità di scrittura e produttività. La connessione avviene sempre tramite micro ricevitore USB, da inserire in una delle porte del PC.

Allo stesso modo si completa anche la connessione del mouse: quest’ultimo dispone di tre tasti, oltre alla rotella di scorrimento, e può essere personalizzato modificando la velocità del cursore. Il range di modifica va da 800 DPI fino a un massimo di 1600 DPI.

Tutto ciò al prezzo di 22,90 euro .

MICROSOFT Kit Tastiera e Mouse Wireless Comfort Desktop 5050

Il kit tastiera e mouse wireless di Microsoft è indicato per chi vuole andare sul sicuro con la qualità e può spendere qualcosina in più. Il prezzo del modello comfort 5050 è infatti di 79,56 euro , ma assicura buona ergonomia e ottime performance, anche grazie alla zona dedicata al riposo del polso. In linea generale, si tratta comunque di una tastiera abbastanza standard, dotata di layout QWERTY e tastierino numerico più ampio sulla destra.

Come al solito la connessione avviene tramite ricevitore RF wireless e quindi tramite chiavetta USB, necessaria anche per la connessione del mouse. Quest’ultimo può approfittare di tutti i vantaggi della Bluetrack Technology, nata dall’unione della tecnologia ottica e della precisione del laser. Quest’ultima consente infatti al mouse di funzionare su qualunque tipo di superficie, senza perdita di precisione e velocità.

KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS PER PC

Gli ultimi due kit mouse e tastiera wireless sono offerti da brand generici poco noti, e per questo disponibili a prezzi molto bassi e competitivi. Questo kit costa infatti meno di 20 euro e ha un design decisamente più particolare rispetto a quelli visti in precedenza. La base della tastiera è di colore nero, mentre i tasti hanno una forma circolaree e sono di colore bianco. Non si tratta di un kit tastiera e mouse wireless retroilluminata, ma presenta comunque un layout ampio QWERTY con l’aggiunta del tastierino numerico sulla destra. La connessione avviene ancora una volta tramite ricevitore wireless da connettere al PC.

Il mouse ha un design moderno ma allo stesso tempo piuttosto semplice, completo di tre tasti più rotella cliccabile. Consigliamo questo kit a chi non necessita di performance esagerate e vuole spendere il meno possibile.

KIT MOUSE E TASTIERA WIRELESS 2.4GHz PER PC DESKTOP

Chiudiamo infine con un altro kit mouse e tastiera wireless molto economico e disponibile in due colorazioni diverse: bianca e nera. Si tratta probabilmente della tastiera più semplice dal punto di vista estetico, essendo squadrata, con layout QWERTY e tastierino numerico integrato. Le batterie necessarie per l’utilizzo sono tre e di tipo AAA, non incluse nella confezione (quindi da acquistare separatamente). La dimensione totale della superficie è di 113 x 19 x 388 cm.

Il mouse è lineare e molto semplice, dotato di due tasti cliccabili e la rotella di scorrimento, mentre il colore è abbinato alla tastiera: bianco o nero. Come anticipato, questo kit wireless è il più economico della lista, disponibile a 17,90 euro .

Come scegliere un set di mouse e tastiera

Quali fattori considerare per assicurarsi di scegliere un set di mouse e tastiera performante e comodo? Le caratteristiche prese in considerazione in questa guida sono: funzionalità, collegamento, dimensioni, ergonomia, design e prezzo. Ognuna di esse sarà più o meno importante in base alle proprie esigenze personali. Vediamole quindi un po’ più nello specifico.

Funzionalità

Partiamo col dire che all’interno della lista sono presenti modelli abbastanza economici e semplici. Non sono infatti presenti kit con mouse verticale wireless, per esempio, o set con tasti retroilluminati, ma bisogna comunque mettere in primo piano alcuni dettagli tecnici sicuramente molto interessanti. Il mouse di Microsoft, per esempio, può infatti contare sulla Bluetrack Technology, capace di aumentare notevolmente la precisione del puntatore. Anche il mouse incluso nel kit di Trust presenta buone caratteristiche, come la personalizzazione dei DPI, da 800 a 1600. Tutte le tastiere viste sono di tipo QWERTY e dispongono di ampio tastierino numerico dedicato.

Collegamento

Sulla tipologia di collegamento saremo piuttosto concisi Sul mercato esistono sostanzialmente due tipologie di collegamento wireless: quello Bluetooth e quello tramite interfaccia RF wireless e chiavetta USB. I prodotti Bluetooth sono in genere più costosi e non sono infatti presenti in questa lista. In alto troverete infatti solo quelli dotati di interfaccia RF con micro ricevitore USB. Quest’ultimo assicura sempre ottime performance e collegamento diretto e preciso sia con mouse che con tastiera.

Ergonomia e dimensioni

Per molti utenti l’ergonomia dei kit tastiera e mouse wireless è assolutamente essenziale. Come già specificato, tutti i mouse riportati hanno un design classico e non sono di tipo verticale. Le tastiere sono invece tutte QWERTY con corsa standard, tastierino numerico ampio e senza retroilluminazione. Un punto in più sicuramente da assegnare all’ergonomia della tastiera Microsoft, poiché dotata di una zona dedicata al riposo del polso, ottima per non affaticare questa delicata parte del corpo Riguardo alle dimensioni, tutto dipende dalle proprie necessità specifiche, motivo per cui consigliamo di consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti prima dell’acquisto.

Design

Il design è invece come sempre un elemento abbastanza soggettivo e che per qualcuno potrebbe risultare essenziale ai fini della scelta del kit wireless tastiera e mouse da acquistare. Quasi tutti i prodotti elencati in alto si somigliano molto dal punto di vista estetico, anche se sono presenti dei dettagli che effettivamente potrebbero fare la differenza. La tastiera Microsoft ha ad esempio una cornice curva, il quarto modello della lista ha invece i tasti bianchi (su base nera) e con forma circolare e l’ultimo prodotto risulta invece essere più squadrato e semplice, design che ricorda un po’ lo stile delle tastiere Apple.

Prezzo

Infine, va considerata attentamente la componente prezzo. Come più volte ribadito, tutti i kit tastiera e mouse wireless presenti in questa guida sono offerti a prezzi molto bassi e quindi adatti a tutte le tasche. Il set “top di gamma” della lista non supera infatti i 65 euro, mentre quello più economico parte da soli 18 euro. Il kit wireless tastiera e mouse Logitech è probabilmente quello più bilanciato sul rapporto qualità-prezzo.

Conclusioni

Dando un’occhiata ai modelli presentati in questa guida e tenendo conto dei diversi aspetti da considerare prima di procedere con l’acquisto di un kit tastiera e mouse wireless, sarà sicuramente più semplice trovare il modello più adatto alle proprie esigenze; se così non fosse, consigliamo di leggere attentamente il paragrafo dedicato alla scelta di un set di mouse e tastiera, così da essere sempre sicuri di non trascurare nello specifico tutti i dettagli più importanti.

Domande frequenti sui kit tastiera e mouse wireless

Prima di chiudere in maniera definitiva con la guida però, vogliamo provare a rispondere ad alcune delle domande più frequenti sui kit tastiera e mouse wireless, così da dare un’idea più precisa e rapida sui dubbi più popolari in merito.

Qual è la migliore tastiera wireless?

La tastiera wireless migliore tra quelle incluse nei kit visti in questa guida è sicuramente quella di Microsoft, per l’ergonomia e la comodità d’uso.

Come collegare tastiera e mouse wireless?

Il collegamento di tastiera e mouse wireless può avvenire in due modi diversi: tramite Bluetooth oppure tramite interfaccia RF wireless e chiavetta USB. I prodotti più economici sono quelli appartenenti alla seconda categoria, ma assicurano comunque ottime performance e un collegamento diretto e preciso sia con mouse che con tastiera.

Come si ricaricano le tastiere wireless?

Il metodo di ricarica delle tastiere wireless dipende molto dal modello in questione. Alcune dispongono di batteria ricaricabile tramite micro USB, altre di batteria ricaricabile tramite USB di tipo C; altre ancora, quelle più economiche, sono alimentate da batterie sostituibili (di tipo AAA o simili).

Qual è il miglior mouse da gaming?

In questa lista abbiamo riportato i migliori kit tastiera e mouse wireless di fascia economica. Per quanto riguarda invece i migliori mouse da gaming, consigliamo di spostare l’attenzione verso brand più specifici, come ad esempio: Razer, Corsair, Logitech (linea gaming), Roccat, Cooler Master, ASUS ROG e simili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.