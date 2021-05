Può essere particolarmente complicato destreggiarsi tra le tante sedie per scrivania disponibili oggi sul mercato, noi di Telefonino.net abbiamo selezionato per te le migliori.

Gli elementi che abbiamo considerato sono stati la nostra esperienza di studio o di lavoro in casa, la postura e la comodità del tempo passato alla scrivania.

Sedia Umi

La sedia Umi : è dotata di schienale classico, il cui esterno è realizzato in nylon ecosostenibile, robusto, resistente e sicuro. Lo schienale a S è formato da un cuscino lombare regolabile che si adatta alla tua colonna cervicale e alle vertebre lombari riducendo i dolori alla schiena.

Schienale e poggiatesta sono realizzati in rete di poliestere di alta qualità che mantiene la tua schiena fresca e comoda e la seduta è imbottita con schiuma ad alta densità che non si deforma e ti supporta tutto il giorno.

Il poggiatesta e i braccioli rendono questa sedia ancora più ergonomica, sia il poggiatesta che i braccioli sono regolabili in altezza in base al tuo corpo e potrai sempre trovare la posizione perfetta per supportare collo, colonna cervicale, spalle e braccia per rilassarti. Il pistone in acciaio a tre stadi e le gambe in nylon sono in grado di reggere fino a 150 kg di peso e sono certificati BIFMA e SGS. Il telaio in acciaio è spesso e a prova di cedimento, pensato per durare lungo. Le ruote sono silenziose, girevoli a 360°, rivestite in PU e adatte a quasi tutte le superfici.

Sedia girevole Playhaha

La sedia girevole Playhaha ha un materiale confortevole e resistente: il sedile con schiuma spessa ad alta densità che ha una buona elasticità, seduta larga 50 x 50 cm con 8 cm di spessore difficile da deformare, ergonomica e confortevole. I braccioli sono imbottiti con spugna flessibile e resistente per preservare gli avambracci durante una lunga sessione di gioco. La sua robusta base a 5 stelle, garantisce una maggiore stabilità e capacità di carico fino a 150 kg. È possibile trascorrere lunghe ore davanti al computer con la fantastica esperienza di fare frammenti. Puoi regolare un'altezza specifica su richiesta grazie al sollevamento pneumatico, altezza totale tra 104-114 cm e altezza dello schienale di circa 63 cm, altezza della seduta da 46 a 56 cm.

La sedia ha una rotazione a 360 gradi e ruote multi-direzioni e la funzione dondolo: la sedia può oscillare avanti e indietro quando si regola la manopola sotto la seduta.

Sedia Yaheetech

La sedia Yaheetech è realizzata in una resistente rete di nylon e schiuma ad alta densità, presenta una base metallica a stella robusta, ruote scorrevoli solide e cilindro di gas certificato SGS, in grado di sostenere fino a 100 kg. Ha superato il test BIFMA X5.1, il quale dimostra la buona stabilità e la resistenza della sedia.

La sedia è dotata di schienale in rete a maglia densa che consente un migliore flusso d'aria, accelerando la dissipazione di calore e umidità. Lo schienale curvo può allinearsi perfettamente con la linea del corpo e supportare la curva naturale della colonna vertebrale.

Il sedile girevole a 360°, ti permette di parlare comodamente con i tuoi colleghi e prendere le tue cose.

In base alle proprie esigenze, l'altezza del sedile di questa sedia in rete può essere regolata fino a 43,5 cm tirando semplicemente la leva sotto il sedile e questa sedia da ufficio in rete può essere inclinata all'indietro semplicemente estraendo la leva, inoltre sotto il sedile trovate una manopola per il controllo della tensione dell’inclinazione, al fine di regolare l’angolo.

Hbada

Hbada: è un marchio di sedie da ufficio ergonomiche professionali che ha superato le certificazioni BIFMA e SGS e ha superato un test di pressione statica di 1136 kg. Il design ergonomico dello schienale fornisce supporto per la vita e la colonna vertebrale e allevia il mal di schiena.

Lo schienale ha un supporto lombare regolabile di 4 cm, protegge comodamente la vita, protegge la colonna vertebrale e può alleviare la contropressione ed è confortevole e traspirante. Il cuscino del sedile utilizza un cuscino in spugna naturale ad alta densità che è durevole. Il telaio dello schienale realizzato con materiali di alta qualità è robusto e durevole.

Dotato di istruzioni dettagliate e strumenti di installazione, ogni parte è contrassegnata da un'etichetta di facile installazione. La sedia da ufficio ha una funzione di oscillazione di 120 °.