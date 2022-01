Dyson ha una lunga tradizione per quanto riguarda gli aspirapolvere senza filo, ovvero dei dispositivi che racchiudono tutta la potenza di un aspirapolvere tradizionale in un formato compatto. Oggi la gamma comprende tanti prodotti diversi e rispetto all’anno scorso si è ampliata anche verso la fascia media con soluzioni che offrono maggiore praticità anche negli ambienti più piccoli.

I prezzi rimangono mediamente alti, a partire da 399 euro del tanto apprezzato Dyson V8, fino ad arrivare al top di gamma di ultima generazione Dyson V15 Detect, che viene proposto a partire da 699 euro. Ecco dunque quali scegliere, cosa contraddistingue gli aspirapolvere Dyson dagli altri e a cosa prestare attenzione.

Tecnologia Dyson

Dyson è stata pioniera di questo settore grazie alla ricerca e allo sviluppo dei suoi ingegneri. Il motore digitale è l’elemento che più tra tutti contraddistingue gli aspirapolvere dell’azienda inglese rispetto agli altri. Si tratta di un motore di aspirazione estremamente piccolo, che consente così di ridurre il peso e gli ingombri, senza però rinunciare a tanta potenza.

L’ultima declinazione sul Dyson V15 Detect riesce a garantire un regime di rotazione massimo di ben 125.000 giri al minuto, con una potenza di aspirazione di oltre 240 AirWatt ed è coadiuvato da 14 cicloni. La tecnologia ciclonica consente di creare dei vortici durante l’aspirazione, in modo da aumentare la potenza aspirante.

Dyson già con il V10, ormai fuori produzione, ha creduto così tanto in questa tecnologia da abbandonare la produzione e l’ingegnerizzazione dei tradizionali aspirapolvere dotati di cavo. L’iconico Big Ball ha dunque lasciato il posto al futuristico Dyson V10, da cui è partita la rivoluzione wireless del colosso britannico.

Accessori e versioni e filtrazione

Tutti gli aspirapolvere Dyson vengono proposti in varie versioni. A seconda della denominazione potremmo dunque trovare una dotazione di accessori diversa. Suggeriamo di porre attenzione durante la scelta in modo da scegliere in maniera effettiva il modello più adatto alle nostre esigenze. Per esempio nelle versioni “Animal” vengono fornite apposite spazzola anti groviglio in grado di catturare in maniera più efficace peli di animali. La Absolute Extra Pro rappresenta invece il fiore all’occhiello della gamma, con una dotazione di accessori più che completa.

Ci sono poi il Dyson Outsize, che offre un serbatoio ben più grande rispetto allo standard, con il compromesso di avere ingombri e peso maggiori.

Uno degli aspetti più importanti è però quello dell’igiene e dunque del sistema filtrante incluso in ogni Dyson. Le versioni di punta riescono a catturare il 99,99% delle particelle fino a 3 micron di grandezza, garantendo così non solo una grande efficacia di aspirazione, ma un utilizzo desiderabile anche da chi soffre di allergie o da chi vive in ambienti polverosi o inquinati, come le grandi città.

La gamma di aspirapolvere senza filo Dyson

Scopriamo dunque l’attuale gamma di aspirapolvere senza filo Dyson, cosa contraddistingue ogni singolo modello e quale è il migliore per ogni esigenza. Le versioni di accesso sono consigliate per ambienti piccoli, per uso sporadico e qualora non ci siano particolari complessità durante la pulizia.

Le versioni top di gamma sono in genere consigliate per chi ha il bisogno di pulire ambienti molto grandi, vuole grande potenza, ha una discreta varietà di superfici da aspirare.

Dyson V8

Il Dyson V8 è arrivato sul mercato nel 2018. Ha rappresentato l’apice dello sviluppo degli aspirapolvere senza fili legati alla vecchia generazione, partita con l’iconico V6 ed evolutasi poi passando dal V7. Il serbatoio in questo caso è perpendicolare al corpo motore, caratteristica che garantisce dimensioni compatte e anche la possibilità di svuotare il serbatoio senza necessità di togliere gli accessori montati.

La batteria non è sostituibile tramite un pulsante come i modelli più recenti, ma garantisce fino a 40 minuti di autonomia nella modalità di aspirazione base. Nella confezione sono incluse due spazzole, una di tipo Direct Drive per tutte le superfici e l’altra con setole morbide per le superfici più dure.

Il motore digitale offre una potenza di 115AirWatt, più che sufficienti nel normale utilizzo e il serbatoio per la raccolta della polvere ha una capienza di 0,54 litri. Il prezzo di listino è fissato a 399 euro ma non è raro trovare offerte nella maggior parte degli store con prezzi più bassi.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Il Dyson V10 è stato il primo aspirapolvere di Dyson a offrire così tanta potenza e versatilità da portare l’azienda ad abbandonare la produzione degli aspirapolvere con filo tradizionali. In questo caso cambia notevolmente il design rispetto al Dyson V8. Il serbatoio è adesso longitudinale al corpo motore diventando così anche più capiente con una capacità di 0,76 litri.

Il nuovo design ha permesso di includere anche una batteria più grande in modo da avere maggiore autonomia. Dyson V10 offre infatti fino a 60 minuti di utilizzo e ben 3 modalità di aspirazione: minima, media e massima.

Nella confezione vengono inclusi 6 accessori, tra cui una spazzola Direct Drive motorizzata per la pulizia di tutte le superfici, una seconda spazzola con rullo morbido per le superfici dure e una pratica stazione di ricarica da muro per contenere gli ingombri quando l’aspirapolvere non viene utilizzato. Ci sono poi una serie di beccucci e una mini spazzola motorizzata per pulire la tappezzeria.

L’autonomia residua viene indicata direttamente sul corpo della batteria. L’ergonomia è ottima ma il maggior peso potrebbe affaticare con un utilizzo prolungato. Il prezzo di listino del Dyson Cyclone V10 è di 499 euro.

Dyson Omni-glide+

Il nuovo Dyson Omni-glide+ è stata una rivoluzione assoluta per il segmento. Si tratta di una soluzione pensata per pulire in maniera agevole anche gli spazi più piccoli, con efficacie e senza appesantire. In questo caso, dunque, abbiamo un motore più compatto, un serbatoio più piccolo e soluzioni ottimizzate per lo scopo.

Nella confezione vengono inclusi sei accessori, tra cui vale la pena menzionare la spazzola Fluffy omnidirezionale, che pulisce e cattura la polvere e i detriti sia dalla parte anteriore che posteriore. Ci sono poi vari beccucci tra cui uno a lancia dotato di LED per identificare al meglio lo sporco.

La batteria integrata e ricaricabile offre un’autonomia di 20 minuti in modalità Eco. Il motore Dyson digitale offre una potenza di aspirazione di 50AirWatt, più che sufficienti per le normali operazioni di pulizia quotidiana. Sostituisce appieno la normale scopa e paletta, consentendo all’utente di pulire in pochi minuti senza assumere posizioni scomode e con la possibilità di raggiungere in maniera facile anche gli angoli più remoti. Il prezzo di listino è fissato a 429 euro.

Dyson micro 1,5kg

Dyson micro 1,5kg offre prestazioni molto simili al Dyson Omni-glide, ma con un formato più tradizionale e familiare per gli utenti affezionati al brand inglese. Le forme ricordano in tutto e per tutto quelle del top di gamma Dyson V15 Detect, ma in miniatura. Il peso del corpo motore è infatti portato ad appena 1,5 kg, per un utilizzo versatile senza affaticare.

Il motore offre una potenza di aspirazione di 50AirWatt e la batteria rimane la medesima dell’Omni-glide con una durata massima di 20 minuti in modalità Eco. La dotazione è anch’essa più tradizionale, con una spazzola Micro Fluffy per pavimenti duri, una mini turbo spazzola per tappezzeria, una spazzola multifuzione e la stazione di ricarica con alimentatore e accessorio per poter conservare al meglio tutti gli accessori.

Rispetto all’Omni-glide offre una versatilità minore ma anche un prezzo più basso, con un listino fissato a 349 euro. Lo consigliamo a tutti coloro che non necessitano della versatilità offerta dalla spazzola multi direzionale dell’Omni-glide e usano l’aspirapolvere per piccole operazioni durante la normale quotidianità.

Dyson V12 Slim Absolute

Dyson V12 Slim rappresenta il punto di incontro ideale tra il precedente Dyson V11 e il nuovissimo Dyson V15 Detect. Più piccolo di quest’ultimo ne eredita l’innovativa spazzola Laser Slim Fluffy, dotata del laser che consente di identificare al meglio la polvere in modo da permettere una pulizia più semplice.

Ci sono poi ben nove accessori inclusi nella confezione, tra cui la spazzola motorizzata Direct Drive per i tappeti. Le dimensioni sono molto simili a quelle del Dyson V11 e c’è anche il display nella parte posteriore che consente di selezionare la modalità di aspirazione preferita. Presente la modalità automatica: questa regola la potenza di aspirazione e la velocità di rotazione delle spazzole a seconda dello sporco rilevato, in modo da offrire il miglior compromesso tra pulizia e autonomia.

La batteria può essere facilmente sostituita e consente di arrivare a una durata di 60 minuti in modalità minima. Il motore digitale offre una potenza di 150 AirWatt. È il compromesso perfetto tra facilità d’uso, potenza e ingombri e quello che suggeriamo nella maggior parte dei casi. Il prezzo di listino è fissato a 599 euro.

Dyson V15 Detect Absolute

Dyson V15 Detect Absolute rappresenta la punta di diamante dell’attuale gamma Dyson. La sua dotazione ma soprattutto le sue prestazioni permettono di raggiungere livelli mai visti prima. Nella confezione vengono inclusi ben nove accessori. Oltre all’innovativa spazzola Laser Slim Fluffy con laser integrato, ci sono anche la mini turbo spazzola anti groviglio, una spazzola per tutti i pavimenti con tecnologia High Torque che adatta la velocità di rotazione in maniera automatica e tanti altri accessori. C’è anche un adattatore per angoli nascosti, che consente di raggiungere il pavimento sotto mobili, divani e letti senza assumere pose scomode.

Tra i componenti più innovativi ci sono il display che comunica adesso con un nuovo sensore piezoelettrico in grado di identificare la tipologia di polvere aspirata e mostrarla tramite un grafico sullo schermo posteriore. Tre sensori posizionati rispettivamente nel motore digitale, nella batteria e nella spazzola consentono di regolare in maniera automatica l’aspirazione e la potenza a seconda dello sporco rilevato per garantire un’autonomia massima fino a 60 minuti.

Tutto ciò nonostante il motore raggiunga prestazioni mai viste prima con una potenza di aspirazione di ben 240AirWatt. Una potenza mostruosa in grado di catturare anche le particelle di polvere più piccole con la solita efficienza che Dyson ha sempre garantito. Il prezzo di listino è fissato a 699 euro.