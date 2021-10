Le schede di acquisizione video sono dispositivi che negli anni sono diventati estremamente semplici da utilizzare, connessi al computer per trasmettere partite in diretta oppure per registrare video da una fonte esterna, solitamente collegate via HDMI, anche con risoluzioni che arrivano a 4K Ultra HD a 60 fps. In vendita ci sono tantissime schede di acquisizione video, alcune professionali e delle migliori marche, altre più economiche.

Per questo, abbiamo pensato di venirvi in aiuto nella scelta della miglior scheda di acquisizione video per le proprie necessità, elencandovi una serie di modelli adatti a tutte le necessità e con il miglior rapporto qualità prezzo.

Scheda di acquisizione video Ablewe 4K

Compatibile con dispositivi con porta HDMI, come PS4, per Xbox, per Wii U e per Switch

Ablewe 4K è una scheda di acquisizione video con ingresso HDMI della scheda di acquisizione video può funzionare per Nintendo Switch, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, console di gioco Xbox One, laptop, lettore DVD, lettore multimediale, TV box, lettore Blu-ray, lettore DVD , TV-Box, fotocamera digitale, videocamera con porta di ingresso HDMI.

L'uscita HDMI può funzionare con tutti i TV, monitor, proiettori e altri display dotati di porta di uscita HDMI. Supporta Windows e Mac OS. Con la funzione loop out del segnale HDMI, puoi goderti il ​​divertimento con i tuoi amici dalla TV mentre acquisisci video sul tuo PC o direttamente nel tuo disco rigido. E' un prodotto scelto da Amazon, venduto a 34,99 euro

Adattatore di scheda video StarTech

Multi-Monitor USB a VGA

L'adattatore di StarTech consente di aggiungere un'uscita VGA esterna ad alta risoluzione al computer desktop o laptop utilizzando una porta USB 2.0 disponibile.

Una ottima soluzione per sistemi in cui mancano le uscite necessarie per un'installazione. Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200. E' venduto su Amazon a 49,5 euro

Scheda di acquisizione video Sanyipace JP-ZJX11

Dotato di ingressi audio e microfono

Sanyipace JP-ZJX11 è una scheda di acquisizione video Grabber è dotata di 5 porte: porta USB 3.0, ingresso e uscita HDMI, ingresso microfono, uscita audio. Il dispositivo è compatibile con applicazioni multi di terze parti come VLC, Quicktime, OBS, Amp. E' un modello ad alte prestazioni, cattura video in HD, con un'esperienza di acquisizione del gioco a bassa latenza. E' dotato di ingresso microfono e uscita audio.

Facile da usare: lo colleghi e lo usi, non è necessario installare driver, ed ha un'ampia applicazione come streaming live di gioco, registrazione video, condivisione dello schermo. Ottimo prezzo su Amazon, a 59,99 euro

Tech Stor3

Scheda con adattatore Scart + cavi RCA

Ultima proposta, la scheda di acquisizione video Tech Stor3: questo prodotto, di colore nero, è una nuova versione 2021 del prodotto. Con questa scheda è facile trasformare un video analogico in digitale. Ha il software in dotazione: OBS STUDIO oppure Honestech VHS to DvD.

Sistemi operativi compatibili: Microsoft Windows (vista/7/8/10) – MAC. Disponibile su Amazon a 22,9 euro