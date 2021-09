Il saturimetro è uno strumento di grande semplicità tecnica che fornisce un valore interessante pur se non sempre di facile lettura. Nello specifico, il saturimetro è in grado di misurare in pochi minuti il livello di saturazione del sangue, ossia quanto ossigeno sia disponibile.

Così durante la pandemia andarono a ruba gli igienizzanti prima e le mascherine poi, in entrambi i casi sulla scia delle notizie che iniziavano a trapelare con sempre maggior allarme sui media, in questa fase più “matura” ad imporsi sembra essere un nuovo strumento di monitoraggio e prevenzione: il saturimetro, anche detto pulsossimetro.

Beurer PO 30

Questo modello, venduto nei colori bianco e grigrio, per la misurazione della saturazione di ossigeno sangue (SpO2) e della frequenza cardiaca pulsazioni) ha un display a colori con luminosità regolabile e 4 prospettive di visualizzazione

grafica del battito cardiaco; possiede poi l'indicazione di sostituzione batterie e lo spegnimento automatico.

Venduto con custodia, cinturino e batterie incluse nella confezione.

‎KARAEASY

Questo saturimetro è molto compatto e portabile si spegne automaticamente dopo 8 secondi dalla misurazione. Dotato di schermo, per leggere i dati in modo semplice. Quando i polpastrelli sono in perfusione bassa o debole, PI e SpO2 possono ancora essere rilevati in modo rapido e preciso. E' piccolo, lo si può mettere in tasca.

AILE Saturimetro Da Dito

AILE saturitimero fornirà accuratamente SpO2 (livelli di saturazione di ossigeno nel sangue), frequenza cardiaca e intensità in 8 secondi e tutto si può comodamente guardare su un ampio display LCD digitale.

Wawech Saturimetro

Il design con un solo pulsante rende il suo funzionamento semplice. Si spegne automaticamente dopo 8 secondi se non viene rilevato alcun segnale per garantire un basso consumo energetico. Il pulsissometro è leggero, compatto e comodo da appendere al collo, anche essere messo in tasca. Nella confezione: 1 saturimetro da dito Wawech, 1 cinghia di trasporto, 1 manuale utente, 2 batterie AAA.