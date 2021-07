Il telefono è un accessorio che portiamo sempre con noi, nella vita di tutti i giorni. In bici non si fa eccezione, fondamentale per seguire un tragitto, fare foto e telefonare. Ecco quindi una selezione di pochette e supporti da manubrio per proteggere il telefono durante le uscite in bici.

Scegli il tuo portacellulare in modo da soddisfare al meglio le tue esigenze di protezione, al miglior prezzo, in base alla nostra guida.

Lamicall

Lamicall: supporto per cellulare di installazione facile e rotazione a 360°. La compatibilità è universale con tutti i cellulari. Questo supporto per bicicletta è adatto per manubri di 15-30 mm di diametro.

Faireach

Faireach: prodotto combinato, borsa e con custodia per telefono, dotata di touch screen in TPU trasparente da 0,3 mm che fornisce oltre il 90% di sensibilità, garantisce la massima facilità d'uso durante il ciclismo.

Bone Collection Pro 4

Bone Collection Pro 4: compatibile con schermi fino a 7,2″ e la maggior parte degli attacchi manubrio. Possiede una forte stabilità e assorbimento degli urti incrementati. Il silicone certificato RoHS (Restriction of Hazardous Substances) è atossico ed ecologico (a differenza della plastica). Si monta e si smonta in soli 10 secondi. Compatibile Face ID e Touch ID.

LEMEGO

LEMEGO: questo modello si adatta a telefoni di dimensioni inferiori a 6,5 pollici. Ha una grande tasca interna in rete può contenere oggetti come power bank, portafoglio, guanti. la tasca a rete esterna può contenere piccoli oggetti come chiavi, carte, ecc.

Cocoda

Cocoda: questo modello ha fori regolabili per manubri di diverse dimensioni. Compatibile con diversi modelli di telefono. Si stacca facilmente per permetterti di telefonare e fare foto in modo veloce. Adatto anche a moto. Realizzato in materiale PU e finestra in TPU ad alta sensibilità, ti aiuta a usare il cellulare facilmente durante la guida, ottimo modo per vedere la tua attività mentre usi le mappe su una corsa.