Con i costi dell’energia in continua ascesa, un occhio al fotovoltaico può aiutare a risparmiare qualcosa, ma non tutti hanno la possibilità di installare un sistema fisso di alimentazione. Per fortuna ci vengono incontro i pannelli solari portatili, facili da posizionare e spostare sia in casa che durante gite in campeggio e all’aria aperta. Un pannello solare portatile può ricaricare un generatore di corrente e darci energia anche per far funzionare gli elettrodomestici, riuscendo così a diminuire gli importi delle bollette elettriche.

Jackery SolarSaga 200

Un ottimo pannello solare portatile da 200W è SolarSaga 200 di Jackery, che grazie alla possibilità di ripiegarlo in quattro può facilmente essere trasportato a piedi o essere riposto nel portabagagli della macchina o del camper. L’efficienza di conversione è del 24,3%, fra le più alte del mercato, e solo o abbinato con altri pannelli solari ci permette di ricaricare un generatore Jackery ma anche uno di marca diversa grazie alla presenza del connettore universale DC7909.

Bluetti PV200

Anche il pannello solare portatile PV200 di Bluetti ha una potenza di picco pari a 200W e un’elevata efficienza di conversione, pari al 23,4%. Resistente a pioggia e intemperie (IP65), è dotato di un connettore MC4 e compatibile con i generatori di corrente Bluetti per una ricarica ovunque ci troviamo. Ideale per camperisti e campeggiatori, per avere sempre a disposizione energia elettrica e ricaricare la batteria dei servizi.

Pannello solare portatile EcoFlow 160W

Un’altra azienda che non poteva mancare nella nostra lista è EcoFlow, che propone un pannello solare portatile da 160W con certificazione IP67 ed efficienza di conversione fra il 21% e il 22%. La custodia si trasforma in un cavalletto con inclinazione regolabile fra i 60° e i 90° per un allineamento migliore con il sole. Il cavo XT60 è ideale per ricaricare i generatori Delta e River di EcoFlow.

Anker 625 pannello solare portatile

Quando si parla di ricarica non si può non pensare ad Anker, azienda che spazia dai caricabatteria per smartphone ai generatori di corrente ad altissima potenza, ed Anker 625 è un pannello solare da 100W con efficienza superiore al 23% e dalle dimensioni compatte che lo rendono ancora più facile da portare sempre con sé. Oltre ad una uscita XT60 e all’adattatore DC7909 che permettono di ricaricare qualsiasi generatore, comprese le ottime PowerHouse dell’azienda, abbiamo anche due porte USB per la ricarica immediata di smartphone e altri dispositivi elettronici.

AllPowers 100W

Fra le soluzioni più economiche segnaliamo il pannello solare portatile da 100W di AllPowers, con uscita MC4 e adattatori di varie dimensioni per ricaricare generatori delle diverse marche. L’efficienza di conversione è di poco inferiore al 22%, mentre le dimensioni particolarmente ridotte lo rendono fra i modelli più portatili.

