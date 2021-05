Se sei alla ricerca di un nuovo orologio da polso digitale e cerchi il migliore disponibile, sei nel posto giusto.

Gli orologi sono di solito unisex, ma è possibile trovare anche dei modelli specifici per uomo o donna e anche modelli di orologi digitali per bambini.

Alcuni particolari da tenere in considerazione sono sicuramente i materiali utilizzati, le varie funzioni di cui dispone, il tipo di display presente ed ovviamente il tipo di cinturino presente in confezione. Molti appassionati di orologi cercano anche alcune funzioni specifiche che possiamo incontrare in determinati modelli.

Vediamo ora alcuni modelli tra cui scegliere, selezionati da noi di Telefonino.net.

ASector Expander

Sector Expander è un orologio digitale con il cinturino in gomma visto anche l’utilizzo non proprio da orologio tradizionale. Ha diverse caratteristiche interessanti: fuso orario, add time, split Time, conto alla rovescia, memorizzazione rilevazioni, tempi parziali e intermedi, termometro, allarme, retroilluminazione, display LCD, calendario, 10 atm.

Casio Vintage A158WA

Casio Vintage A158WA: un orologio da polso con movimento al quarzo e costruito con materiali premium come l’acciaio inossidabile utilizzati per il cinturino da 18mm. La cassa da 33mm invece è in resina argentata, anche se sembra un materiale simile a quello del cinturino. Può rilevare il tempo impiegato, quello parziale e finale con una precisione che va da 1 a 100 secondi fino ad 60 minuti massimi. Infine, gode delle funzioni standard come la data, la sveglia e la resistenza a schizzi.

Michael Kors Access RUNAWAY

Michael Kors Access RUNAWAY: si tratta infatti di uno smartwatch a tutti gli effetti.

Il device monta a bordo il sistema operativo Wear OS di Google ed è compatibile con i dispositivi Android ed iOS. Ha un’autonomia dichiarata di 1 giorno che ovviamente dipende al tipo di utilizzo. I materiali usati per questo wearable sono davvero di tutto rispetto, siamo di fronte ad un orologio interamente costruito in acciaio inossidabile – cassa e cinturino – mentre, il quadrante gode di una copertura in vetro minerale.

Questo Access gode di molte funzioni quali il controllo del battito cardiaco, GPS, Google Pay ed altre interessanti features che si interfacciano con lo smartphone.

Casio AE1400WH

Casio AE1400WH: ha un’autonomia stimata di 10 anni ed è dotato di una cassa da 43mm e di un cinturino da 24mm entrambi in resina. Il quadrante gode della funzione Illuminator che attraverso un diodo permette la visione del display anche in condizioni di poca luce. È possibile settare l’ora di 29 fusi orari diversi e impostare fino a 5 allarmi giornalieri.

Altre due features molto interessanti sono quella del cronometro, del timer e la bussola utile per l’uso all’aperto. A differenza dei prodotti già visti questo orologio militare gode di un cronometro dotato di un tempo di rilevazione fino a 24 ore.

L’orologio in questione possiede un movimento al quarzo e la resistenza all’acqua grazie alla classificazione 10 bar di pressione. È possibile utilizzarlo senza problemi anche per sport acquatici come il nuoto e per fare immersioni.

Fossil Q Venture HR

Fossil Q Venture HR: nonostante il pregio del materiale scelto per la produzione – l’acciaio inossidabile – questo smartwatch è venduto ad un prezzo molto interessante. Nella parte frontale troviamo un quadrante digitale con vetro di tipo minerale, una cassa con diametro da 40mm ed un cinturino largo 18mm. Il wearable di Fossil è dotato di Wear OS ed è quindi compatibile sia con Android che con iOS. Alcune funzioni presenti sono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il GPS e Google Assistant integrato. La batteria può durare fino a circa due giorni nella modalità di consumo energetico, in quella standard arriva a circa 24 ore.