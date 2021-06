Ormai lo smartwatch sta andando sempre più a sostituire il classico orologio, sia per l'estetica sempre più curata che per la volontà di avere sempre sotto controllo i propri parametri sportivi e di salute. Andiamo quindi ad esaminare i modelli che reputiamo migliori per un pubblico femminile, che uniscono prestazioni e funzioni dedicate alle signore con un design gradevole.

Amazfit GTS 2 Mini

Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch dalle dimensioni limitate e spessore ridotto a soli 8,95mm, ma che contiene comunque un ampio display da 1,55 pollici e tante caratteristiche tecniche interessanti. Possiamo tracciare infatti fino a 70 diverse attività sportive, monitorare il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno nel sangue e la qualità del snno. Non manca poi la certificazione di impermeabilità, il GPS e la possibilità di tenere traccia del ciclo. Il cinturino è in silicone anallergico, e la batteria da 220mAh ha un’autonomia di circa 14 giorni, così da non dover sempre portare il caricabatteria con sé.

Huawei Watch Fit

Con un ampio display da 1,64 pollici ad alta definizione, Huawei Watch Fit può tracciare con precisione ben 96 diverse modalità di allenamento, con l’aiuto anche del GPS per riportare la corsa su mappa. Il monitoraggio del battito cardiaco può essere sempre attivo, ma possiamo tenere sotto controllo anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Watch Fit può poi tenere traccia del ciclo mestruale ed inviare dei promemoria, mentre la batteria dura fino a 10 giorni.

Honor Band 6

Ampio display da 1,47 pollici, autonomia di 14 giorni con ricarica rapida della batteria, monitoraggio costante di 10 tipologie di allenamento, della frequenza cardiaca, del sonno e della saturazione di ossigeno del sangue, tracciamento del ciclo femminile e impermeabilità fino a 50 metri di profondità sono solo alcune delle caratteristiche di Honor Band 6. Non manca poi la possibilità di collegarlo allo smartphone per ricevere tutte le notifiche in tempo reale e controllare la riproduzione musicale.

Blackview BV-205 GPS

Con dimensioni compatte e display da 1,3 pollici, Blackview BV-205 GPS supporta 14 modalità sportive e la localizzazione con GPS, Glonass e perfino Galileo. Collegato a uno smartphone può ricevere tutte le notifiche compresi i social network e la messaggistica, e non mancano il cardiofrequenzimetro ed il monitoraggio del sonno. Presente anche la resistenza ad immersioni fino a 50 metri, mentre la batteria ci consente un’autonomia di 7 giorni con una carica singola.

Umidigi Uwatch 3S

Umidigi Uwatch 3S ha delle caratteristiche tecniche veramente interessanti, soprattutto se rapportate al Prezzo di vendita. Abbiamo un display touch tondo da 1,1 pollici, un sensore ottico in grado di monitorare il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno nel sangue e il sonno, un accelerometro a tre assi per rilevare 14 diverse modalità sportive ed una batteria da 280mAh per arrivare a 15 giorni di autonomia. Presente poi il calcolo del ciclo mestruale, oltre all’impermeabilità fino a 50 metri e alle notifiche da smartphone.