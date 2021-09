In questa guida vediamo quali sono i migliori occhiali da PC da acquistare oggi, per lavorare e giocare, per non affaticare la vista.

Perché acquistarli?

Quando si lavora al computer per molte ore, oppure si affrontano lunghe sfide ai videogames, si potrebbe soffrire di affaticamento agli occhi, e soffrire nel lungo periodi della “computer vision syndrome”, perché gli occhi che guardano uno schermo si affaticano molto di più rispetto alla semplice lettura di un libro o alle normali attività.

Più aumenta l'età poi, più si potrebbe invece avere segni di presbiopia, una perdita di capacità di messa a fuoco. Un altro fattore da non sottovalutare è la luce blu degli schermi che disturba i nostri ritmi biologici e potrebbe arrecarci problemi di sonno.

Per evitare di andare dall'oculista quando è troppo tardi, vi consigliamo di leggere questa guida.

Nowave Emily

I Nowave Emily sono i migliori occhiali per PC anti luce blu, sia per lavoro che per gaming, dotati di filtro a luce blu, ben progettati e con ulteriori filtri essenziali per proteggere la vostra vista durante le sessioni al PC. La Nowave è inoltre una delle migliori marche di occhiali da utilizzare al PC. Gli occhiali Nowave hanno montature in metallo il che li rende leggerissimi ma allo stesso tempo resistenti senza dare problemi alle pelli sensibili. Gli occhiali sono neutri, ossia senza gradazione. Il loro utilizzo è indicato specialmente a studenti e lavoratori, tutti coloro che lavorano con un PC, ma anche a chi è solito guidare nelle ore notturne.

Il filtro occhiale anti luce blu al 40% riduce la sensazione di affaticamento ed arrossamento dell’occhio che succede normalmente dopo circa 4-6 ore di utilizzo. Ottimi per lavorare al pc di notte, da provare acquistando questi occhiali da pc a 60 euro

Pixel Lens Vogue Kura

I Pixel Lens Vogue Kura hanno delle lenti che riducono fino al 41% la luce blu emessa dai dispositivi elettronici che siamo soliti guardare, quali PC, tablet smartphone e perfino le lampadine. Usando questi occhiali da pc, che sono leggerissimi, risolverete moltissimi problemi: oltre all’affaticamento dell’occhio infatti, migliorerete il vostro riposo. Questi occhiali da pc hanno una montatura unisex ultraleggera, con frontale in TR90 e aste in acciaio, mentre le lenti sono fatte in policarbonato e sono: anti appannamento, antiriflesso, anti sfarfallio dei monitor.

Sono disponibili in 9 colorazioni e diverse gradazioni. Il design è unisex, pertanto questo modello si presta benissimo anche come regalo, per lui e per lei.

Acquistabili su Amazon ad un prezzo vantaggioso, solo 44,9 euro

Horus X Gaming 2.0

Gli occhiali da pc Horus X Gaming 2.0 hanno le lenti e l’estetica molto curati, per compiacere qualunque cliente, soprattutto i giocatori assidui come si può capire dal naming del prodotto. Detto questo, nulla vieta di usarli anche durante un utilizzo del PC diverso. La performance sarà comunque assicurata.

La riduzione della luce blu è veramente molto buona e la montatura è in policarbonato ultraleggero. Dal momento che i gamer passano molte ore davanti al PC, spesso anche in ore notturne, grazie a questi occhiali l’occhio potrà sforzarsi meno ed avrete meno effetti indesiderati quali disturbi del sonno ed occhi arrossati. Nella pratica confezione vengono venduti oltre al paio di occhiali Horus X Gaming con trattamento anti UV 400 e antiriflesso, la custodia in neoprene ultra leggera per trasportare gli occhiali e un panno in microfibra di qualità.

Se passate molte ore giocando questi occhiali sono per voi, li trovate su Amazon in 4 modelli, a 25,41 euro

Firmoo Occhiali Luce Blu

I Firmoo Occhiali Luce Blu sono occhiali da pc minimali ma curati e hanno uno scopo preciso: proteggere la vista ed evitare l’affaticamento durante le ore di lavoro al PC.

La funzione principale è quella di proteggere gli occhi dalla luce blu emessa dal PC, la quale è dannosa sia nel breve che nel lungo termine e che è responsabile di altri problemi connessi quali ipertensione, insonnia, mal di testa etc.

Grazie al filtro anti sfarfallio, non avrete alcun problema di luccichio dato da immagini e luci che si riflettono e che possono generare effetti disturbanti sulle vostre lenti. La protezione al 100% contro i raggi UV proteggeranno i tuoi occhi anche in ambienti esterni dove, anche in giornate più nuvolose, i raggi ultravioletti sono filtrano sempre fino a terra.

Sono un buon prodotto di fascia media, dal prezzo contenuto, a 27,99 euro e in grado di riducendo gli effetti indesiderati sulla tua vista.

T-Vedo Digital Protection Round

Gli occhiali da pc T-Vedo Digital Protection Round hanno la montatura ed il design è arrotondato e morbido, così come le lenti. Si tratta di un modello molto leggero, facile da indossare e che non affaticherà i vostri muscoli del volto. Le aste sono in tecnologia flex, e per questo si adattano bene al viso e non fanno venire mal di testa.

Sentirete tutto il beneficio dell’occhio che non si sforza, oltre che a migliorare la qualità del vostro riposo ed evitare mal di testa ricorrenti. La riduzione del 40% degli effetti della luce blu garantisce tutto ciò.

Opzione perfetta per godere dei benefici dell’utilizzo di lenti protettive durante le ore passate al PC ad un prezzo accessibile a tutti, infatti vengono venduti in 2 colori a 14,99 euro