Districarsi tra le sigle, i diversi acronimi e le differenti caratteristiche hardware/software dei vari modelli diventa difficile, soprattutto se non si è esperti. Con questa guida non si vogliono solo recensire quelli che, secondo noi di Telefonino.net, sono i migliori notebook, si vuole anche fornire un quadro di partenza generale che serva ad orientare chiunque abbia intenzione di acquistare un portatile oggi.

Acer Swift 5

Acer Swift 5: questo portatile reagisce subito ai comandi e grazie al processore Intel Core i7-1065G7 raggiunge prestazioni di altissimo livello. La RAM è di 8 GB.

Il funzionamento dell’apparecchio è ottimale anche nei casi in cui il portatile viene messo a dura prova.

Puoi pensare tranquillamente di utilizzarlo per lavoro, per studiare, per navigare sul web in tutta tranquillità.

Grazie allo chassis metallico in magnesio-litio e magnesio-alluminio che pesa solo 990 grammi, questo notebook da 14″ è il più leggero della sua categoria; in più ha una potente scheda grafica e uno spessore di soli 14,95 mm. Ha una visione nitida e brillante: con le cornici sottili su tre lati e un rapporto schermo-chassis incredibile ottieni più spazio di visione su uno schermo ips fhd da 14” multi-touch.

Un giorno intero di carica: quando sei in giro non devi preoccuparti della carica del tuo notebook; con 56 wh sarai coperto per 12 ore e in caso di emergenza, con una ricarica rapida di 30 minuti puoi prolungare la durata della batteria di 4,5 ore.

Cpu di prossima generazione: i processori intel core di decima generazione hanno prestazioni ia 2,5/3 volte più veloci, prestazioni grafiche 2 volte maggiori e connessioni wireless fino a 3 volte più rapide.

HP – PC ProBook 450 G7

HP – PC ProBook 450 G7:presenta un involucro in alluminio come il modello recensito precedentemente. È sottile e raggiunge i 180° d’apertura. Esteticamente è elegante, senza ornamenti inutili che ne comprometterebbero l’aspetto professionale.

Dotato di un processore IntelCore i7-10510U di decima generazione e di una RAM di 16 GB può essere utilizzato in modo soddisfacente in qualsiasi situazione.

Sul portatile è installato il sistema operativo Windows 10 Pro 64, che facilita e migliora l’esperienza d’utilizzo dell’utente.

La scheda grafica dell’HP – PC ProBook 450 G7 permette, grazie alle sue elevate prestazioni, di visualizzare i contenuti multimediali in modo davvero unico.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 :si tratta di un notebook dall’aspetto elegante, piacevole al tatto e pensato per studenti e famiglie che cercano un prodotto dalle buone performance a un prezzo vantaggioso. Viste le sue dimensioni è davvero facile da portare in giro.

È privo di ingombri estetici, che esalta la semplicità del dispositivo. Sono la portabilità e la facilità d’utilizzo ad avere la precedenza.

Leggere, redigere documenti, vedere film in streaming, controllare la posta, ecc. Come si è già detto, l’Acer Aspire 3 è un portatile ideale per lo studio e per le attività digitali quotidiane.

Il processore Intel Core i3 può raggiungere i 2,1GHz di velocità ed insieme alla RAM garantisce ottime prestazioni e stabilità nel funzionamento.

Il display da 15.6 pollici full HD consente un’ampia visualizzazione delle immagini; foto e video si vedono con chiarezza ed in modo nitido. La tecnologia con cui è stato costruito lo schermo permette una riduzione sostanziale dell’affaticamento visivo di chi utilizza l’apparecchio.

Hp 255 G7

Hp 255 G7 :è un altro PC portatile a basso costo che può risultare utilissimo sia per lavoro che per l’uso quotidiano di Internet. Permette infatti una fruizione ottimale dei contenuti multimediali grazie alle sue caratteristiche tecniche ed è ideale per piccoli uffici, per lavori occasionali con Photoshop, ma non per utilizzare programmi di grafica 3D.

Il processore AMD A4 raggiunge i 2,30GHz di velocità e in simultanea con una RAM di 4GB garantisce buone performance, soprattutto se si considera la fascia di prezzo a cui appartiene il portatile. Stabilità e una discreta velocità di funzionamento sono garantite.

Nonostante il materiale di costruzione prevalente sia la plastica, il portatile risulta resistente e di comodo utilizzo.

Il display slim è di 15,6 pollici con risoluzione in HD è retroilluminato e antiriflesso. L’Hp 255 G7 è dotato anche di microfono e webcam indispensabili per utilizzare software per videochiamate come Skype.

Chuwi- HeroBook Pro

Chuwi- HeroBook Pro: ha come processore un Intel Gemini Lake N4000 che può arrivare fino a 2,6 GHz di velocità, garantendo un funzionamento stabile e regolare anche durante l’utilizzo di più programmi contemporaneamente. La sua RAM è di 8 GB.

Lo schermo di 14,1 pollici è antiriflesso e consente una visualizzazione ampia e molto chiara dei contenuti multimediali. È anche retroilluminato ed è stato creato apposta per prevenire l’affaticamento visivo.

È dotato di una fotocamera da 0,3 MP che permette di catturare immagini ed effettuare videochiamate in piena comodità.

Ideale per lo studio, per l’utilizzo dell’intero pacchetto Office, per lavoro e per altre attività occasionali come il gioco e il fotoritocco, ha una durata massima di ben 9 ore grazie alla sua batteria ai polimeri di litio e alla CPU Intel a bassissima potenza.